Tapuda ‘şüpheli işlem’ uyarısı! Konutta suni fiyatlar tarih oluyor
2026’nın başında başlayan “tapuda gerçek beyan” döneminin ardından, temmuzda da “dijital ödeme sistemi" devreye alınacak. Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz; gerçek bedeller üzerinden alım-satımların yapılacağını belirterek “Fiyatlar daha net görülecek. Suni fiyat oluşumunun ve fahiş bedellerin önüne geçilecek. Gönderilen para, o bölgenin rayiçlerinin altında ise sistem bunu şüpheli işlem olarak tespit edebilecek” diye konuştu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Temmuz’da devreye alınması planlanan düzenleme ile, taşınmaz satışlarında "anlık ödeme sistemi" devreye alınacak. Böylece taşınmaz mülkiyeti ile satış bedelinin “eş zamanlı el değiştirmesi” sağlanacak. Böylece tapu dairlerine yüklü miktarda nakitle gelme, kayıt dışılık, güvensizlik gibi durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.
DÜZENLEMENİN HEDEFİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve hırsızlık riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda, güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi için yönetmelikte değişiklik yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.
RİSKLER ORTADAN KALKACAK
Yönetmeliğin en dikkat çeken maddesinin taşınmaz alım satımlarında tapu devri ile satış bedelinin el değiştirmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşmesi olduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz “Böylece dolandırıcılık veya sahte para gibi riskler tamamen ortadan kalkacak” dedi.
FİYATLARDA ŞEFFAFLIK
Sistem sayesinde gerçek bedeller üzerinden alım-satımların gerçekleşeceğini aktaran Selçuk Hiçdurmaz, “Böylece o bölgedeki fiyatların genel olarak hangi seviyede oluşacağı daha net görülecek. Ekonomik verilerle örtüşmeyen suni fiyat oluşumunun ve fahiş fiyatların önüne geçilebilecek” diye konuştu.
ŞÜPHELİ İŞLEM UYARISI
Tapu devrinde sisteme gönderilen ücretin “düşük tutulması” ve alıcı ile satıcının paranın bir miktarını “elden ödeme” olarak anlaşması halinde ise tarafların riske gireceği uyarısında bulunan Selçuk Hiçdurmaz, “Resmi kanallardan gönderilen para, şayet o bölgenin rayiçlerinin altında ise sistem bunu tespit edebilir ve bu işlemler şüpheli bulunarak takibe alınabilir. Bugün hâlâ buna tevessül edenlerle karşılaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
“GERÇEK BEYAN” BU YIL BAŞLADI
Öte yandan bu yılın başında “tapuda gerçek beyan” dönemi başlamıştı. Temmuz ayında planlanan “güvenli ödeme sistemi” ise bunun bir destekleyicisi olarak devreye girecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı da yapay zekâ destekli Mekânsal Veri Analizi Sistemi (MEVA) ile artık tapudaki işlemleri yakından izliyor. Banka ekspertiz raporlarını, internetteki ilan platformlarını ve belediye rayiçlerini tek bir havuzda toplayan dijital platform sayesinde, gerçek dışı beyanlar kolaylıkla tespit ediliyor ve taraflardan izahat isteniyor.