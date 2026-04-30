Bitcoin, Orta Doğu’da artan risklere rağmen son 2 ayda prim yaptı ve çatışma döneminde yüksek getiri sunan varlıklar arasında yer aldı. Mart ayını 68 bin 200 dolardan tamamlayan BTC, nisanın son gününe 75 bin 500 dolardan başladı. Bu ay BTC’de gerçekleşen %10,50’lik prim, son 11 ayın en hızlı yükselişi olarak da dikkat çekiyor. Bitcoin’deki risk iştahının, ABD’li teknoloji şirketlerinin performansından destek bulduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlıklar nisan ayını pozitif tamamlamaya hazırlanıyor. Piyasanın en büyük varlığı olarak bilinen Bitcoin, 30 Nisan 2026 işlemlerine 75 bin 500 dolara yakın seviyelerden başladı. Mart ayını 68 bin 200 dolardan tamamlayan BTC fiyatında, nisanda %10,50’lik yükseliş dikkat çekiyor. Rakamlar, aynı zamanda son 11 ayın en yüksek aylık primine işaret ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında 2 aylık düşüş serisi! Yatırımcının bilmesi gereken 3 risk

DÜŞÜŞ MARTTA BİTMİŞTİ

Bitcoin, son olarak geçen yıl mayıs ayında %11,10 yükselmişti. O tarihten itibaren dalgalı bir seyir izleyen BTC fiyatı, ekim ayında 126 bin 200 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak yine ekim ayında başlayan aylık düşüş serisi şubat da dahil olmak üzere 5 ay devam etmişti. Mart ayında ise BTC fiyatı %1,85 primle 5 aylık düşüş serisini sonlandırdı. Nisandaki performans ise daha net bir prim sundu.

Bitcoin savaşa bakmadı! Son 11 ayın en hızlı yükselişi

SAVAŞTA BAKMADI

BTC’nin geçen yılki zirvesinden başlayan düşüşün, şubat ayında 59 bin 900 dolara kadar sürdüğünü ve bunun yarı yarıya bir değer kaybı anlamına geldiğini belirten analistler, “Fiyatlar aşırı satış noktalarına geldikten sonra teknik olarak baskı azaldı. Martta Orta Doğu’da artan risklere rağmen BTC, son iki ayda prim yaptı ve çatışma döneminde en iyi getiri sunan varlıklar arasında yer aldı” diye konuşuyor.

YAPAY ZEKÂ RÜZGÂRI

Bitcoin’deki risk iştahının, ABD’li teknoloji şirketlerinin son dönemdeki yüksek performansından da destek bulduğunu aktaran analistler, “Yapay zekâda yeni uygulamalar ve bu sektörde faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin yatırımlarda farklı ürünlerde atağa kalkması, teknoloji odaklı iyimserliği artırdı. Nasdaq teknoloji endeksinde nisandaki yükseliş %15’e yaklaştı” tespitinde bulundu.

BTC’DE BEKLENTİLER

Bitcoin’in şubat dibinden yaklaşık %25 yükseldiğini ve bu görünümüm “ayı piyasasından çıkış” sinyali vermeye başladığını ifade eden analistler, “50 günlük ortalama 73 bin 400 dolar ve 100 günlük ortalama 74 bin dolarda bulunuyor. Fiyatların, her iki ortalamanın da üzerinde tutunmaya devam etmesi, pozitif görünümün sürmesi için önemli” yorumunda bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası