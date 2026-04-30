Ticaret Bakanlığı, kuyumculuk, gayrimenkul ve ikinci el otomobil sektörlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme paketini hayata geçirdi. Buna göre artık yetki belgeleri yalnızca verilmekle sınırlı kalmayacak, içerikteki değişikliklerde "tadil" süreci de zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı, piyasa düzenini sağlamak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor. 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle; kuyumculuk, taşınmaz ticareti ve ikinci el araç sektörlerinde kartlar yeniden karılıyor.

KUYUMCULUKTA 10 GÜN KURALI

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, yetki belgesinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda belge tadil edilecek. Ticaret ünvanı veya işletme adı değişen kuyumcular, belgelerini tamamen yenileyecek. İşletmeler, her türlü değişikliği 10 gün içinde bildirmek zorunda olacak. İl müdürlükleri de bu başvuruları 10 gün içinde sonuçlandıracak.

ARAÇ TİCARETİNDE EĞİTİM ŞARTI ESNEDİ

Motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin düzenlemede dikkat çeken değişiklik eğitim kriterinde yapıldı. Mesleki yeterlilik için aranan “lise mezuniyeti” şartı “ilköğretim” seviyesine çekildi. Böylece sektöre giriş şartları önemli ölçüde esnetildi. Bu alanda yetki belgesi tadil ve yenileme başvuruları ise değişiklikten sonra 30 gün içinde “Bilgi Sistemi” üzerinden yapılacak.

GAYRİMENKULDE GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ DÖNEMİ

Gayrimenkul sektöründe ise köklü bir dönüşüm başlatıldı. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliğiyle, alım-satım işlemlerinde kullanılacak yeni ödeme sistemlerinin çerçevesi çizildi. Artık taşınmaz alım satımında kullanılacak ödeme sistemlerini kurulması ve işletilmesi ile bu sistemlerin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanımı mevzuat kapsamına alındı. Ayrıca bu alanda da yetki belgeleri için “tadil ve yenileme” hükümleri getirildi. Sistem 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hâle gelirken, Bakanlık bu tarihi 3 aya kadar uzatabilecek.

YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞTİ?

● Tadil mecburiyeti: Bilgisi değişen işletme, belgesini güncellemezse yetkisi askıya alınabilecek.

● Sıkı denetim: Bakanlık, “tadil” süreciyle işletmelerin güncel durumunu anlık görecek.

● Hızlı onay: Başvurular il müdürlüklerince 10 iş günü içinde karara bağlanacak.



