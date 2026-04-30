ABD’nin bir anlaşma yapılana kadar Hürmüz’deki ablukayı sürdürme kararının ardından “Boğaz’daki tıkanıklığın ne zaman biteceği” konusundaki belirsizlik zirve yaptı. ABD’li Citi, “Hürmüz’den akışın haziran sonuna kadar kesintiye uğraması halinde fiyatların 150 dolara yükselebileceği” uyarısında bulundu. Dün vadeli işlemlerde 120 dolar test edildi. Bu arada iç piyasada son gelen artış sonrasında benzin fiyatı da yeni zirve seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasının üzerinden iki ay geçerken, taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamaması küresel piyasalarda petrol fiyatları üzerindeki stresi artırıyor. Nisan ayı büyük çoğunlukla “ateşkes” ile geride kalıyor. Ancak Hürmüz Boğazının kapalı kalmaya devam etmesi, vadeli işlemlerde petrol fiyatlarını yeni bir zirveye taşıdı.

NİSANDA DA YÜKSELDİ

Brent Petrol vadeli fiyatı dünkü işlemlerde 120 doları test ederek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bugünkü işlemlerde ise fiyatlar 113,25 dolara yakın seviyelerde dengeleniyor. Petrolde 100 doların üzerinde konumlanma çabası dikkat çekerken; geçen ayki %41,4’lük primin ardından, varil fiyatı, nisanı ayını da %9,50 civarında yükselişle tamamlamaya doğru ilerliyor.

Benzin fiyatında rekor! 'Korkutan' Citi senaryosu mu?

BENZİNDE REKOR

Bu arada petroldeki hareketlilik iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam etti. Son olarak 28 Nisan 2026 Salı günü motorin grubunda 2,28 TL ve benzin grubunda 0,95 TL fiyat artışı yapılmıştı. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ilk defa 63,00 TL’yi aştı ve 63,77 TL’ye çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı. Nisan başında 85 TL’yi aşan motorin fiyatı ise ay sonunda 71,66 TL’ye geriledi.

HÜRMÜZ BELİRSİZLİĞİ

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer bir anlaşma yapılana kadar Hürmüz’deki ablukayı sürdürme kararı aldı. Tahran yönetimi bu karara karşı çıkarken, gelinen noktada “Boğaz’daki tıkanıklığın belirsiz bir süre daha devam edebileceğine” yönelik beklentiler, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri daha da artırdı.

ABD’Lİ CITI’DEN UYARI

Bu arada ABD’li Citi, bu hafta açıkladığı son raporunda Brent petrol fiyatına ilişkin tahminini 2026 yılının ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekleri için sırasıyla varil başına 110, 95 ve 80 dolara yükseltmişti. Banka “Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının haziran sonuna kadar kesintiye uğraması halinde, fiyatların varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği” uyarısında da bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası