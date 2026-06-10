Yaz aylarında artan klima kullanımı, yanlış kullanım durumunda boyun tutulması, sırt ağrısı ve kas spazmları gibi şikayetleri tetikleyebiliyor. Uzmanlar, klimanın doğrudan hastalık yapmadığını ancak soğuk hava akımına uzun süre maruz kalmanın kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtiyor. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, uygun olmayan kullanım durumlarında kas problemlerini ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Yaz aylarında sıcak havadan korunmak için sıkça kullanılan klimalar yaşam konforunu artırsa da yanlış kullanım bazı kas-iskelet sistemi şikayetlerini tetikleyebiliyor. Özellikle boyun tutulması, sırt ağrısı ve kas spazmları gibi yakınmaların klima kullanılan ortamlarda daha sık görüldüğü belirtiliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, klimanın doğrudan bir hastalık oluşturmadığını ancak uygun olmayan kullanım durumlarında kas problemlerini ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

"SOĞUK HAVA KASLARI ETKİLİYOR"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Kas dokusu sıcaklık değişikliklerine duyarlıdır. Özellikle klima havasının uzun süre doğrudan boyun, omuz veya sırt bölgesine gelmesi, bölgesel kaslarda istemsiz kasılmalara neden olabilir. Soğuğa bağlı olarak kas liflerinde gerginlik artarken, bölgedeki kan akımı da azalabilir. Bunun sonucunda ağrı, hareket kısıtlılığı ve tutulma hissi ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle masa başında çalışanlarda, araç kullananlarda ve gece boyunca klimaya maruz kalan kişilerde daha sık görülmektedir" dedi.

"BOYUN TUTULMASININ TEK SEBEBİ KLİMA DEĞİL"

Demiroğlu, "Boyun tutulması çoğu zaman tek bir nedene bağlı gelişmez. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, bilgisayar kullanımı sırasında kötü duruş alışkanlıkları, stres, yetersiz uyku ve kas yorgunluğu da önemli risk faktörleridir. Klima ise bu faktörlerin üzerine eklendiğinde şikayetlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Özellikle daha önce boyun fıtığı, miyofasiyal ağrı sendromu veya kronik kas ağrıları bulunan kişiler soğuk hava akımlarına karşı daha hassas olabilir" ifadelerine yer verdi.

KLİMA ÇARPMASI NEYE YOL AÇAR?

Klima çarpması hakkında da bilgi veren Demiroğlu, halk arasında "klima çarpması" olarak adlandırılan durumun, tıbbi olarak belirli bir hastalığı ifade etmediğini, genellikle soğuk hava akımına maruz kalma sonrasında gelişen kas spazmı, boyun tutulması, baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi belirtiler için kullanılan bir tanım olduğunu söyledi. Demiroğlu, belirtilerin çoğu zaman birkaç gün içinde düzelmekle birlikte, şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı gelişmesi halinde hekim değerlendirmesi gerekebileceğini ifade etti.

Şikayetlerden korunmak için gerekenleri de sıralayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Klima hava akımı doğrudan vücuda yönlendirilmemelidir. İç ortam sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında aşırı fark oluşturulmamalıdır. Klima sıcaklığı genellikle 22-24 derece aralığında tutulmalıdır. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılıyorsa düzenli aralar verilmelidir. Boyun ve omuz bölgesini destekleyen uygun oturma pozisyonları tercih edilmelidir. Gece uyurken klima hava akımının doğrudan yatak üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

"CİDDİ SAĞLIK SORUNLARININ HABERCİSİ OLABİLİR"

Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Boyun veya sırt ağrısına kol ya da bacaklarda uyuşma, kuvvet kaybı, şiddetli baş ağrısı, ateş veya travma öyküsü eşlik ediyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu belirtiler basit bir kas spazmından farklı, daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Klimalar doğru kullanıldığında güvenli cihazlardır. Ancak soğuk hava akımına uzun süre maruz kalmak özellikle hassas kişilerde kas spazmı ve boyun tutulması gibi yakınmaları tetikleyebilir. Basit önlemlerle bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkündür" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası