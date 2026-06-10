ABD Başkan Yardımcısı Vance, başkanlık konutuna kümes kurdurdu! Çocukları isim bile verdi, bizzat ilgilenecek
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington’daki resmi konutunun bahçesine özel tasarım bir tavuk kümesi kurdurdu. Kurulumun ardından resmi konuta bir düzine kadar civciv getirildiği belirtildi. Vance’in hayvanların bakımıyla bizzat ilgileneceği belirtilirken, çocuklarının civcivlere isim verdiği öğrenildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, başkent Washington’da bulunan ABD Deniz Gözlemevi arazisindeki resmi konutuna özel yapım bir tavuk kümesi ekletti. Kuzey Carolina merkezli Carolina Coops şirketi tarafından hazırlanan kümes, Vance ailesine hediye edildi.
Son 18 yıldır tavuk kümesleri üreten aile şirketi Carolina Coops tarafından tasarlanan yapı, başkan yardımcılığı konutunun mimari özelliklerine uyumlu şekilde inşa edildi. Kümesin yerleştirilmesinin ardından konuta bir düzine civciv getirildi.
ABD’de başkan yardımcıları 1977’den bu yana Washington’daki ABD Deniz Gözlemevi yerleşkesinde bulunan resmi konutta ikamet ediyor. Göreve gelen başkan yardımcıları, konutta çeşitli kişisel düzenlemeler yapabiliyor.
BAKIMIYLA BİZZAT İLGİLENECEK
Vance’in civcivlerin bakımıyla bizzat ilgileneceği belirtilirken, çocuklarının hayvanlara isim verdiği öğrenildi.