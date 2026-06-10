İngiltere'de metal dedektörüyle arama yapan bir kişi, 16. yüzyıla ait sekiz elmaslı altın bir yüzük buldu. 'Hayatta bir kez rastlanacak' bu tarihi yüzüğün açık artırmada 20 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 235 bin TL) kadar alıcı bulması bekleniyor.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Wormington köyünde metal dedektörüyle arama yapan Stuart Jones, 16. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen sekiz elmaslı altın bir yüzük keşfetti.

“HAYATTA BİR KEZ RASTLANABİLİR”

Jones, yüzüğü yaklaşık yedi saat süren bir aramanın sonunda bulduğunu belirterek, keşif anında büyük heyecan yaşadığını söyledi. Bulduğu eseri “hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir keşif” olarak nitelendiren Jones, yıllardır özel bir parçaya rastlamayı hayal ettiğini ancak bu kadar önemli bir tarihi eser bulmayı beklemediğini ifade etti.

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KAYIP TAŞ TOPRAKTAN ÇIKTI

Yüzüğün topraktan çıkarılması sırasında elmaslardan birinin yerinden çıkarak eline düştüğünü anlatan Jones, ikinci bir taşın da eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine yüzüğün bulunduğu bölgeden aldığı toprağı yıkayıp eleyerek kayıp elması da bulmayı başardı.

Tarihi yüzük daha sonra inceleme için İngiliz Müzesi'ne gönderildi. Noonans müzayede evinin mücevher uzmanı Laura Smith, yüzüğün 16. yüzyıl barok döneminin gösterişli mücevher anlayışını yansıttığını belirtti. PMI tarafından yapılan analizde ise yüzüğün altınının 19,2 ayar saflığında olduğu tespit edildi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATACAK CİNSTEN!

Uzmanlar tarafından incelenen tarihi eserin, 23 Haziran'da Mayfair'deki Noonans müzayede evinde 15 bin ila 20 bin sterlin (926 bin TL- 1 milyon 235 bin TL) arasında satılması bekleniyor.

Açık artırmadan elde edilecek gelirin arazi sahibi ile Stuart Jones arasında eşit olarak paylaşılacağı kaydedildi.

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