Kuzey İrlanda, Sudan kökenli bir göçmenin İrlandalı bir kişiyi ağır yaralamasının ardından karıştı. Olayın ardından başlatılan göçmen karşıtı protestolar ortalığı savaş alanına çevirdi. Taşıtlar ve binalar ateşe verilirken, Türk bir berber de saldırılarda hedef alındı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlı, bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaraladı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde, göçmenin saldırı esnasında mağdurun sırtına oturarak boğazını kesmeye çalıştığı öne sürüldü. Sudanlı saldırgan, kısa süre içinde çevredekiler tarafından yakalanırken, İrlandalı mağdurun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Olayın ardından Belfast başta olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi.

Kuzey İrlanda, bıçaklı saldırının ardından karıştı! Ev ve araçlar ateşe verildi, Türk berber de hedef alındı

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, EVLER VE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen şiddet olaylarına dönüştü. Özellikle maske takan eylemciler Belfast'ta bir belediye otobüsünü ateşe verirken, kentin doğusundaki eylemde ise bazı evler ve arabalar ateşe verildi.

TÜRK BERBER DE HEDEF ALINDI

Göçmen karşıtları, Ballyclare kasabasındaki bir Türk berberine de saldırarak iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı.

Kuzey İrlanda Polis Servisi (PSNI) Emniyet Müdür Yardımcısı Ryan Henderson, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede böylesine büyük ve ciddi sokak olaylarının sık yaşanmadığını belirtti. Olaylarda çok sayıda aracın yakıldığını ifade eden Henderson, "Herkesi sakin olmaya, sorumlu davranmaya ve kendileri ile başkalarını riske atacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyorum." dedi.

Kuzey İrlanda, bıçaklı saldırının ardından karıştı! Ev ve araçlar ateşe verildi, Türk berber de hedef alındı

"BU TAMAMEN EŞKIYALIKTIR"

Henderson, toplumda etkili kişilerden de barışçıl protestoya teşvik edip şiddet ve kargaşadan uzak durma çağrısı yapmalarını istedi.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill da X'ten yaptığı paylaşımda, "Maskeli adamların ailelerin evlerini yakması iğrenç bir alçaklıktan başka bir şey değildir. Toplumun hiçbir suçu yok. Bu tamamen eşkıyalıktır." dedi.

“KİMSE SOKAKLARDA BÖYLE ŞEYLER GÖRMEK İSTEMİYOR”

O'Neill, Belfast'ta yaşanan bıçaklı saldırının haince ve yanlış olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu olayı burada yaşamaya, çalışmaya ve ailelerine bakmaya çalışan masum insanları hedef almak için kullanmayı amaçlayan tehlikeli girişimler var. Irkçılık, kışkırtma ve şiddet nerede olursa olsun yanlıştır. Bu gece yaşanan saldırıları meşru göstermenin hiçbir yolu yoktur. Kimse sokaklarımızda böyle şeyler görmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda, bıçaklı saldırının ardından karıştı! Ev ve araçlar ateşe verildi, Türk berber de hedef alındı

İngiltere'nin Kuzey İrlanda Bakanı Hillary Benn de X'ten yaptığı paylaşımda, "İnsanlar Belfast'ta yaşanan saldırıdan dolayı şok oldu ancak hukukun yolunu bulabilmesi için polisin işini yapmasına izin verilmesi gerekiyor. Kuzey İrlanda'nın bazı noktalarında görülen şiddet manzaraları sadece topluma zarar verip masum hayatları tehlikeye atıyor." değerlendirmesini yaptı. Benn, "Bu tür eşkıyalıklar hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. PSNI'nin şiddeti sona erdirmek için yaptığı sükunet çağrısına katılıyorum." dedi.

Kuzey İrlanda, bıçaklı saldırının ardından karıştı! Ev ve araçlar ateşe verildi, Türk berber de hedef alındı

NE OLMUŞTU?

Belfast'ın kuzeyinde 8 Haziran'da Sudanlı olduğu belirtilen ve 2023'te sığınmacı statüsü verildiği açıklanan bir kişi, bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçakla ağır yaralamıştı.

Çevredeki vatandaşların sopalarla müdahale ederek durdurduğu 30 yaşındaki saldırgan tutuklanmıştı. Olaya ülkedeki her çevreden tepki gösterilirken, aşırı sağcılar göçmen karşıtı ifadelerle "toplu sınır dışı" çağrıları yapmıştı.

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