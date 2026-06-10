İngiltere ve Galler’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, XL Bully cinsi başta olmak üzere tehlikeli kabul edilen köpek ırklarının 12 yaşından küçük çocuklarla gözetimsiz bırakılması yasaklanıyor. 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi beklenen kurala uymayan sahiplerin, para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

İngiltere ve Galler hükümeti, çocukların köpek saldırılarından korunması amacıyla dikkat çeken bir adım attı. Parlamentoya sunulan yeni yasa tasarısına göre, tehlikeli köpek ırklarıyla 12 yaşından küçük çocukların yalnız bırakılması suç sayılacak. Düzenleme, son yıllarda artan köpek saldırılarının ardından gündeme geldi.

1 KASIM’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Yeni kurallar kapsamında, çocuklarını yasaklı veya kısıtlı köpek ırklarıyla gözetimsiz bırakan kişiler para cezasına çarptırılabilecek ve köpeklerine el konulabilecek. Düzenlemenin 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

İngiltereden dikkat çeken karar! 12 yaş altındaki çocuklar köpeklerle yalnız bırakılmayacak

AYNI IRKTAN İKİ KÖPEK, İKİ FARKLI SALDIRI

Guardian’ın aktardığına göre, kararın alınmasında son dönemde yaşanan ölümcül saldırılar etkili oldu. Geçen yıl bir aileye ait XL Bully cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, aynı yıl dokuz aylık bir bebek de yine aynı ırktan bir köpeğin saldırısı sonucu can vermişti.

Amerikan pitbull kökenli XL Bully cinsi köpekler, güçlü yapıları ve yüksek fiziksel kapasiteleriyle biliniyor. İngiltere’de bu ırkın sahipliği, 1991 tarihli Tehlikeli Köpekler Yasası kapsamında sıkı kurallara tabi tutuluyor. Şubat 2024’ten bu yana muafiyet belgesi olmadan XL Bully sahibi olmak suç kabul ediliyor.

İngiltereden dikkat çeken karar! 12 yaş altındaki çocuklar köpeklerle yalnız bırakılmayacak

HAYVAN REFAHI BAKANI: ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

Hayvan Refahı Bakanı Sue Hayman, çocuk güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, hiçbir çocuğun tehlikeli bir köpekle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Resmi verilere göre 2024 yılında İngiltere ve Galler’de 31 bin 920 köpek saldırısı kaydedildi. Bu sayı, XL Bully yasağının yürürlüğe girdiği 2023 yılına göre yüzde 2 artış gösterdi. Yetkililer, yeni düzenlemenin özellikle çocukları korumayı amaçladığını belirtirken, uzmanlar ise tüm köpek sahiplerinin cins fark etmeksizin çocuklarla köpekleri gözetimsiz bırakmaması gerektiğinin altını çiziyor.

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