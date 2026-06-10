Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne (C3S) göre dünya, iklim değişikliği ve gelişmekte olan El Niño etkisiyle tarihteki en sıcak ikinci mayıs ayını yaşadı. Uzmanlar, aşırı sıcaklıkların giderek ‘yeni normal’ haline geleceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), mayıs ayında küresel sıcaklıkların tarihi seviyelere ulaştığını açıkladı. Verilere göre geçen ay, 1940'tan bu yana ölçülen en sıcak ikinci mayıs olarak kayıtlara geçti. Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 15,81 dereceye ulaşırken, bu değer yalnızca 2024 yılındaki rekor mayıs ayının gerisinde kaldı.

BATI AVRUPA ADETA KAVRULDU

Mayıs ayında özellikle Batı Avrupa, yılın bu kadar erken bir döneminde görülen en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin oluşturduğu “ısı kubbesi” etkisiyle İngiltere, Fransa, İrlanda ve Portekiz'de sıcaklık rekorları kırıldı. Avrupa'nın birçok bölgesinde hissedilen sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında ölçüldü.

El Nino güçlenerek geliyor! Dünya, tarihteki en sıcak ikinci mayısı yaşadı

GİDEREK KALICI HALE GELİYOR

Copernicus, ay boyunca hava koşullarında dikkat çekici bir değişim yaşandığını belirterek, normalin altında seyreden serin havanın kısa sürede yerini aşırı sıcaklıklara bıraktığını bildirdi. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nde (ECMWF) iklim stratejisi lideri Samantha Burgess, bu durumun aşırı hava olaylarının artık istisna değil, giderek kalıcı hale gelen bir gerçeklik olduğunu gösterdiğini söyledi.

Uzmanlara göre ani sıcaklık artışları yalnızca insanlar üzerinde değil, tarım ve doğal ekosistemler üzerinde de ciddi risk oluşturuyor. Canlılar ve yetiştirilen ürünler, yüksek sıcaklıklara uyum sağlamak için yeterli zaman bulamıyor.

El Nino güçlenerek geliyor! Dünya, tarihteki en sıcak ikinci mayısı yaşadı

EL NİÑO'NUN GÜÇLENDİĞİNE İŞARET EDİYOR

Öte yandan deniz yüzeyi sıcaklıkları da yükselmeyi sürdürüyor. Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, Mayıs 2024'ün ardından kaydedilen en yüksek ikinci seviyeye çıktı. Özellikle tropikal Pasifik Okyanusu'nun geniş kesimlerinde sıcaklıkların olağanüstü yüksek seviyelerde kaldığı bildirildi. Bu durum, önümüzdeki aylarda etkisini göstermesi beklenen El Niño hava olayının güçlendiğine işaret ediyor.

El Nino güçlenerek geliyor! Dünya, tarihteki en sıcak ikinci mayısı yaşadı

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun haziran-ağustos döneminde ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu açıkladı. Her iki ila yedi yılda bir doğal olarak meydana gelen El Niño, Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki suların ısınmasına neden olarak küresel sıcaklıkları artırıyor ve dünya genelinde yağış düzenlerini değiştiriyor. Bu süreç bazı bölgelerde kuraklığa, bazı bölgelerde ise aşırı yağış ve sellere yol açabiliyor.

El Nino güçlenerek geliyor! Dünya, tarihteki en sıcak ikinci mayısı yaşadı

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkileriyle birleşen El Niño'nun önümüzdeki yıllarda sıcaklık rekorlarını yeniden kırabileceği uyarısında bulunuyor. Tahminler, gelişmekte olan El Niño'nun tarihin en güçlü örneklerinden biri olabileceğini ve 2027 yılında küresel sıcaklıkları yeni zirvelere taşıyabileceğini gösteriyor.

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