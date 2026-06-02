Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel iklimi altüst eden El Nino hava olayının Ağustos ayı sona ermeden önce başlayacağını duyurdu. Uzmanlar, bu doğal iklim olayının dünya genelinde aşırı hava dalgalarına, kuraklığa ve şiddetli yağışlara yol açacağı konusunda ülkeleri uyarıyor.

WMO İklim Tahmini Başkanı Wilfran Moufouma Okia, AFP’ye yaptığı açıklamada, tropik bölgelerde başlayıp tüm gezegeni etkisi altına alan El Nino ısınma dalgasının kapıda olduğunu belirtti. Bu aşamada şiddetini tam olarak kestirmenin zor olduğunu ifade eden Okia, genel tahminlerin "orta ila güçlü" bir El Nino dalgasına işaret ettiğini vurguladı.

Süper El Nino kapıda! İklim uzmanından kritik 'hazırlık' uyarısı: Ağustosa dikkat çekti

BİR TARAFTA KURAKLIK, BİR TARAFTA AŞIRI YAĞIŞ BEKLENİYOR

Haberde, El Nino döneminde Batı Afrika, Sahel, Güney Afrika, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da şiddetli kuraklık beklendiği, ABD'nin güneydoğusu ve Ekvator Pasifik bölgesinde ise aşırı yağışların beklendiği belirtildi.

'HAFİF' BİR EL NİNO BİLE YIKICI OLABİLİR

Okia, her El Nino'nun kendine has dinamikleri olduğunu belirterek, zayıf görünen bir dalganın bile yerel altyapıya bağlı olarak büyük yıkımlara yol açabileceği konusunda uyardı. Söz konusu değişimin, iklim krizi ve küresel çatışmaların zaten zorladığı dünya gıda tedarik zincirini de doğrudan tehdit ettiğini belirten Okia, tarım alanlarında yaşanabilecek zararların birçok çiftçi için ciddi kayıplara, milyonlarca insan için ise gıda güvenliği açısından hayati bir krize yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yakın geçmişe değinen Okia, 2023-2024 El Nino döneminde Panama’da azalan yağışların Panama Kanalı’nı kuruttuğunu ve bunun küresel ticareti doğrudan vurduğunu hatırlattı.

Öte yandan WMO modellerinin 6 ay öncesinden tahmin yapabildiğini belirten yetkili, hükümetlerin önlem almak için yeterli zamanı olduğunu ifade etti.

ÜLKELER HAZIR MI?

Okia, ülkelerin El Nino’ya karşı hazırlık seviyelerinin arttığını ve 2023-2024 döneminde önceki yıllara göre daha az can kaybı yaşandığını söyledi. Buna rağmen bazı durumlarda etkilerin ülkelerin müdahale kapasitesini aşabildiğini belirterek, küresel veri paylaşımı ve uluslararası işbirliğinin kritik olduğunu vurguladı.

