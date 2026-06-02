ABD'nin New York kentinde lüks tasarımıyla bilinen The Mark Oteli, futbol tutkunları için bir milyon dolarlık Dünya Kupası konaklama paketi hazırladı. Altı konuk için özel hazırlanan bu ultra lüks konaklama programı, helikopter transferinden 24 saat kesintisiz uşak hizmetine, masaj paketlerinden saha kenarı özel ayarlanmış final biletlerine kadar her anı unutulmaz kılacak bir seyahat deneyimi sunuyor.

Manhattan'da The Mark Oteli, futbolseverlere Dünya Kupası finalini benzersiz bir şekilde deneyimleme fırsatı sunan ultra lüks bir paket hazırladı. “Mark Dünya Kupası Şöleni” adı verilen ve fiyatı 1 milyon dolar olarak açıklanan paket, turnuvanın final haftasında konuklara üst düzey konfor, gizlilik ve özel erişim imkanları vaat ediyor.

Lüks otelden Dünya Kupası finali için 1 milyon dolarlık özel paket! Helikopter, tekne, masaj… İçinde yok yok

ABD’NİN EN BÜYÜKLERİNDEN

Paket kapsamında altı kişi, 16-21 Temmuz tarihleri arasında otelin ünlü çatı katı dairesinde dört gece konaklayabilecek. ABD'nin en büyük çatı katlarından biri olarak gösterilen The Mark Penthouse'un tamamı konukların kullanımına sunulurken, personel veya seyahat arkadaşları için iki ek oda da tahsis edilecek.

Lüks otelden Dünya Kupası finali için 1 milyon dolarlık özel paket! Helikopter, tekne, masaj… İçinde yok yok

24 SAAT KESİNTİSİZ ÖZEL UŞAK HİZMETİ

Konuklar, 24 saat özel uşak hizmetinden yararlanabilecek, çağrı üzerine masaj terapisti hizmeti alabilecek ve özel tekne turuna katılabilecek.

DEV EKRANLARDA ÖZEL BİR İZLEME ALANI SUNULACAK

Final öncesinde çatı katı, özel bir futbol izleme alanına dönüştürülecek. Dev ekranlarda yayınlanacak karşılaşmalar, panoramik şehir manzarası eşliğinde takip edilebilecek. Lüks oturma alanları, özel spor salonu erişimi, Manhattan manzaralı havuzu ve kişiye özel hizmetler de deneyimin bir parçası olacak.

Lüks otelden Dünya Kupası finali için 1 milyon dolarlık özel paket! Helikopter, tekne, masaj… İçinde yok yok

STADYUMA ÖZEL HELİKOPTERLE GİDİLECEK

Paketin en dikkat çekici bölümü ise Dünya Kupası final günü yaşanacak. Konuklar, Manhattan'dan New Jersey'deki MetLife Stadyumu'na özel helikopterle taşınacak. Final karşılaşmasını orta saha premium koltuklarından izleyecek olan misafirler, saha kenarı izleme noktalarına, özel ağırlama salonlarına ve stadyuma ayrıcalıklı giriş imkanına sahip olacak. Maç günü boyunca üst düzey ikramlar ve özel hatıra hediyeleri de sunulacak.

Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenecek kupa töreni ve kutlamaların ardından konuklar yeniden The Mark'a dönecek.

Futbol tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen bu özel paket, lüks spor turizminin ulaştığı noktayı gözler önüne sererken, 1 milyon dolarlık fiyatıyla da dünyanın en ayrıcalıklı deneyimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası