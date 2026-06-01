A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından birçok konuda açıklamalar yaptı. İyi bir maç çıkardıklarını ve Dünya Kupası'nda en iyisini yapmak için ellerinden geleni vereceklerini belirten 51 yaşındaki teknik adam, Can Uzun ve Deniz Gül'ün performanslarını ise övdü. Ayrılık sorusunu da cevaplayan Montella, tüm enerjisini ve dikkatini A Milli Takım'a yönelttiğini vurgulayarak "Menajerime de 'Birisi ararsa bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazanan A Milli Takım'da Teknik Direktör Montella, hakkında çıkan iddialara ilişkin konuştu.

"MİLLETİMİZİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

İyi bir performans sergilediklerini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz. Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

OYUNCULARIN SAĞLIK DURUMU

Sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında bilgi veren Montella, "İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler... Arda için da çok önemli yarım saat gördük. Ferdi Kadıoğlu da ufak sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık. İlk maça yüzde 100 olmasa bile yüzde 100'e yakın bir duruma getirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

"CAN UZUN VE DENİZ GÜL'E İNANIYORUM!"

Can Uzun ve Deniz Gül'ün performanslarına dair soruyu cevaplayan Vincenzo Montella, "Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ENERJİM VE SEVGİM, MİLLİ TAKIM İÇİN"

"Dünya Kupası sonrası Milli Takım'dan ayrılmak istiyor musunuz?" şeklindeki soruyu da cevaplayan Montella, "Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası." dedi.

