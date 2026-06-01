A Milli Takım'da Can Uzun'dan bir ilk
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçında fileleri sarsan Can Uzun, milli forma altında ilk golünü kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı.
Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki oyuncu Can Uzun, Kuzey Makedonya karşısında kaydettiği golle, milli forma altında ilk kez ağları havalandırdı.
Mücadelede Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan genç oyuncu, uzaktan sert şutunda fileleri havalandırdı.
Can Uzun, müsabakada Deniz Gül'ün golünde pası veren isim oldu.
DENİZ GÜL'ÜN MİLLİ FORMAYLA 2. GOL SEVİNCİ
Milli takımın Porto'da forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Gül, Kuzey Makedonya karşısında milli formayı 7. kez giydi.
Mücadelenin 53. dakikasında Can Uzun'un ortasında topu kafayla filelere göndermeyi başaran genç oyuncu, skoru 3-0'a getiren isim oldu.
Deniz Gül, milli forma altındaki ilk golünü Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile oynanan maçta atmıştı.