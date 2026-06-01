'Aishe' sahne adıyla tanınan rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haber sosyal medya hesabından duyurulurken, ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Ancak genç sanatçının sağlık sürecine ilişkin ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

Rap müzik dünyasının genç isimlerinden Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti. 'Aishe' sahne adıyla bilinen sanatçının vefat haberi, ailesi tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Genç rapçi, sosyal medya platformları ve dijital müzik uygulamalarında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Kendine özgü tarzı ve duygusal şarkı sözleriyle dikkat çeken sanatçının ani ölümü sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Rapçi Aishe hayatını kaybetti! Ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia

KARDEŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acı haberi 'Aishe'nin sosyal medya hesabından paylaşan kardeşi, "Ben kardeşiyim, ablam vefat etti. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sanatçının ölüm nedenine ilişkin ise şu ana kadar ailesinden bir açıklama gelmedi ancak bir arkadaş tarafından yapılan paylaşımda ortaya atılan iddialar gündem oldu.

AİSHE NEDEN ÖLDÜ?

Paylaşımda Tuğçe Ayşe Güler'in kulak enfeksiyonu geçirdiği, ardından yüz felci olduğu ve ameliyat edildiği belirtildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen genç rapçinin kortizon tedavisi gördüğü ve bunun da başka bir hastalığı tetiklediği, ardından yeniden ameliyata alındığı ve kalbinin durması nedeniyle de hayatını kaybettiği iddia edildi.

Aishe'nin vefat haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda hayranı ve müziksever taziye mesajları paylaştı.

