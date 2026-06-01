Bolu’da polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından aracını terk ederek kaçtı. Araca 200 bin lira para cezası kesilirken, 2 ay da trafikten men edildi.

Bolu’da polis ekipleri ile bir sürücü arasında yaşanan kovalamaca, D-100 kara yolu Kuruçay mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin tehlikeli şekilde kullanıldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İHTARA UYMADI, KAÇMAYA BAŞLADI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı tespit ederek sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile sürücü arasında yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca yaşandı. Takip sırasında sürücünün, Kuruçay mevkisindeki bir akaryakıt istasyonu önünde aracını bırakarak yaya şekilde kaçtığı belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ancak sürücüye ulaşılamadı.

ARACA 200 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemelerin ardından, “dur” ihtarına uymama ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle araca yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

