İhlas Haber Ajansı
Bakan Göktaş duyurdu, sonuçlar belli oldu! Yüzlerce personel alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görevlendirilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları duyuruldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni personelin sosyal hizmetlerin daha güçlü ve kapsamlı yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Özetle DinleBakan Göktaş duyurdu, sonuçlar belli oldu! Yüzlerc...
Kaydet
Gündem 2 dk önce
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı.
- Bakanlık bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları duyuruldu.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.
- Bakan Göktaş, yeni personele başarılar diledi ve hep birlikte hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.
- Görevlerin çocuklar, kadınlar, engelli ve yaşlı vatandaşların yanında olmak ve sosyal hizmetleri daha güçlü sunmak olduğu ifade edildi.
0:00 0:00
1x
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR