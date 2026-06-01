Barcelona'dan ayrılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin eşi Anna, transfer ateşini yaktı. Bir taraftarın sosyal medyadan yönelttiği transfer sorusunu cevaplayan Anna Lewandowska, eşinin bir sonraki rotasının Türkiye olacağını kaydetti.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin transferi için girişimlerde bulunduğu Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska'nın sosyal medyada verdiği cevap büyük yankı uyandırdı.

SAFİ'DEN LEWA'YA TEKLİF

Safi'nin, Katalan ekibine veda eden Lewandowski'ye resmi teklif yaptığı ve Polonyalı golcüyü kadrosuna katmak için şartları zorlamaya hazır olduğu iddia edilmişti.

"TÜRKİYE OLACAK!"

37 yaşındaki santrforun geleceği merak konusu olurken eşi Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında verdiği cevapla taraftarları heyecanlandırdı. Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusunu cevaplayan Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Robert Lewandowski - Anna Lewandowska

FENERBAHÇELİLER HEYECANLANDI

Anna Lewandowska'nın sözleri, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecana neden oldu.

SON SEZONUNDA 23 GOLLÜK KATKI

Barcelona'ya veda eden 37 yaşındaki Lewandowski, geride kalan sezonda 46 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

