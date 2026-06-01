İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı ateşe verdi! Onlarca ev yanıyor
İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda onlarca ev ve mülkü ateşe verdiği bildirildi. Bölgeden yükselen yoğun duman kilometrelerce öteden görülürken, ateşkese rağmen saldırıların sürmesi yeni bir insani felaket endişesini artırdı.
İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda onlarca ev ve mülkü ateşe verdiği bildirildi.
EVLERİ ATEŞE VERDİLER
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki onlarca ev ve mülkü ateşe verdi.
GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI
Çıkan yangın nedeniyle bölgeden yoğun duman yükselirken, alevler Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden görüldü.
İsrail'e ait "Apache" tipi helikopterlerin de Gazze kentinin batı kesimleri üzerinde yoğun şekilde uçuşlarını sürdürdüğü aktarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 932 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının da 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.