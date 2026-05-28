Ekim 2023’ten bu yana yoğun saldırılar ve abluka altında bulunan Gazze Şeridi’nde Filistinliler, Kurban Bayramı’na yine kan ve gözyaşıyla girdi.

Ateşkese rağmen Kurban Bayramı’nda da saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Gazze şehrinin batı bölgesindeki Rimal Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısında vurulan binada ölenlerin ve yaralanan Filistinlilerin yakınları bayramı acı ve gözyaşıyla karşıladı.

Saldırının ardından geceyi hastanelerde geçiren aileler, sabahın ilk ışıklarıyla yakınlarının cenazeleriyle “bayramlaştı”. Filistinliler, bayram hazırlıkları yerine cenaze işlemleriyle uğraşarak sevdiklerini son yolculuğuna uğurladı. Enkaz altında kalan Filistinliler için kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Soykırımcı Netanyahu, ateşkesi her gün ihlal ediyor: İsrail bombaları altında Gazze’de bir kurban!

İSRAİL 6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Savaşın çocukları da bayram sevincini yaşayamadı. Bayramlık kıyafet, şeker ve çikolatadan mahrum kalan çocukların kimi yetim, kimi öksüz bayrama girdi. Evleri yıkılan ve yerlerinden edilen Filistinliler ise çadırlarda çocuklarına bayram sevinci yaşatmaya çalıştı.

Ancak İsrail savaş uçaklarının sesi bayram sabahında da susmadı. Gazze’de birçok caminin yıkılması sebebiyle bayram namazı enkazlarda, sokaklarda ve çadır kamplarında kılındı. İsrail’in Rimal Mahallesi’ndeki saldırısında 6 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’nde ise İsrail askerlerinin kısıtlamaları ve yasaklamaları sebebiyle az sayıda Filistinli bayram namazı kılabildi. Gazze’de Al-Saraya Meydanı’nda kılınan bayram namazında birlik, dayanışma ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Cenin’in güneyindeki Mislun ve Kubatiye beldelerine baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

