MEB tarafından yayınlanan "Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncü sayısı, Millî Aile Haftası’nda "aile" temasıyla okuyucuyla buluştu. Bakan Yusuf Tekin, "Aile ve Nüfus On Yılı" ruhuyla, kadim medeniyet değerlerini yücelterek çağa yön verecek öncü nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

MAHMUT ÖZAY- Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilerin örnek uygulamalarının görünür kılınması ve eğitim paydaşları için ilham kaynağı olması amacıyla hazırlanan “Maarifin Yüz Akı” dergisinin dördüncü sayısı, Millî Aile Haftası’nda “aile” temasıyla yayınlandı.

Derginin takdim yazısını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kaleme aldı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çağa yön verecek öncü nesiller hedeflemekteyiz

Bakan Tekin şunları ifade etti:

Eğitimin hayatın merkezine yerleştiği bu süreçte toplumsal yapımızın en güçlü kalesi ve medeniyetimizin en değerli nüvesi şüphesiz ki ailedir. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu stratejik vizyon doğrultusunda güçlü aile ve nüfus hedeflerini eğitim sistemimizin temel bir bileşeni olarak kabul ediyor, ailelerimizi modern çağın tehlikelerine karşı daha dirençli kılmak, kadim medeniyet değerlerimizi yüceltmek ve ailenin kritik önemine dair güçlü bir farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

Türkiye’nin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğümüz bu yolda, ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ ruhuyla ailelerimizle omuz omuza vererek evlatlarımızı, ahlakı ve irfanıyla çağa yön verecek öncü nesiller hâline getirmeyi hedeflemekteyiz.

