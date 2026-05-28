İngiliz ekibi sambacıyı kadrosuna katmakta kararlı. Sarı kırmızılıların Sara’dan beklentisi en az 35 milyon avro. Oyuncu da son Avrupa Ligi Kupası sahibi Villa’ya sıcak bakıyor

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sarı kırmızılıların 2024’te Norwich’ten 18 milyon avroya aldığı ve yıldızı iyice parlattığı Gabriel Sara saraydan uçacak gibi…

SOMUT ADIMLAR

Sarı kırmızılı forma altında özellikle Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla Brezilya Millî Takımı’na kadar yükselen Sara için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ısrarcı! UEFA Avrupa Ligi’ni de kazanan İngiliz ekibi, Sara’nın temsilcisi ile temaslarını arttırıp transfer için önümüzdeki hafta ilk somut adımı atacak.

Sara'ya teklif! Aston Villa, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızını istiyor

ERKENDEN BİTİRELİM

26 yaşındaki orta saha Aston Villa’ya sıcak bakıyor ve kararı Galatasaray yönetimine bırakıyor. 2029’a kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 27 milyon avro olan sambacıdan beklenti ise en az 35 milyon avro. Dursun Özbek yönetimi daha aşağıda gelecek bir teklifte masaya oturmayı bile düşünmüyor. Ki bu rakamın üzerine bonuslar da eklenmesi söz konusu. Aston Villa cephesi ise işi fazla uzatmadan erken sonuç alma planı yapıyor.

HOLLANDA KADROSU AÇIKLADI: NOA LANG DA KUPAYA GİDİYOR

Hollanda Millî Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Teknik direktör Ronald Koeman’ın belirlediği 26 kişilik kadroda sezonun ikinci yarısını Galatasaray’da kiralık geçiren Noa Lang da yer aldı. Portakallar ilk maçını 14 Haziran’da Japonya ile yapacak.

YÖNETİM KARARLI: İCARDİ’YE TAVİZ YOK

Yönetim, geldiğinden bu yana binlerce çocuğu Galatasaraylı yapan Mauro İcardi’ye vefa örneği gösterip indirimli ‘devam’ teklifinde bulundu. 10 milyon avroyu bulan yıllık ücreti revize edilerek 4 milyon avro bandına çekildi. Ancak yedek kalmaktan dertli olan Arjantinli oyuncu bu öneriyi kabul etmedi. Yunanistan, İtalya, Brezilya ve ülkesi Arjantin’den teklifler alan İcardi nihai kararını tatil dönüşü verecek. Şimdilik İtalya’ya dönmeye daha sıcak bakıyor.

G.SARAY BEKLEMEDE: SANCHEZ İÇİN TEKLİFLERE AÇIK

Yeni sezonda yeni başarılar için kolları erken sıvayan G.Saray’da önemli değişimler bekleniyor. Ki bunlardan birisi de stoper bölgesinde olabilir. Kolombiya ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek başarısı stopere iyi bir teklif gelmesi durumunda yönetim bunu değerlendirmeye alacak. Şu anda güncel piyasa değeri 16 milyon avro olan 29 yaşındaki isimden beklenti yüksek.

