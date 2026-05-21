Türkiye Gazetesi
Bakan Yusuf Tekin: Çocuklarımızın kültürünün sesini işitebilmesini istiyoruz
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ile birlikte Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen “Ankara’da Bindallı” kitabının tanıtım programına katıldı. Bakan Tekin, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın kendi kültürünün sesini işitebilen, emeğin kıymetini bilen ve ailesiyle sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz” dedi.
Özetle DinleBakan Yusuf Tekin: Çocuklarımızın kültürünün sesin...
Kaydet
Eğitim az önce
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen “Ankara’da Bindallı” kitabının tanıtım törenine katılarak, çocukların kendi kültürünü tanımasının önemini vurguladı.
- Bakan Yusuf Tekin ve eşi Ayşe Tekin, “Ankara’da Bindallı” kitabının tanıtım törenine katıldı.
- Tören Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleşti.
- Bakan Tekin, çocukların kendi kültürünün sesini işitebilen, motifini okuyabilen, emeğin kıymetini bilen, güzelliği ölçüyle kavrayan, ailesiyle, milletiyle ve insanlıkla sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsediklerini belirtti.
- Kültürü yeni kuşaklarla buluşturan çalışmaları kıymetli bulduğunu ifade etti.
- Kültür emanetini geleceğe taşıyan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
0:00 0:00
1x
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ile birlikte Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen “Ankara’da Bindallı” kitabının tanıtım törenine katıldı.
Bakan Tekin “Biz çocuklarımızın kendi kültürünün sesini işitebilen, motifini okuyabilen, emeğin kıymetini bilen, güzelliği ölçüyle kavrayan; ailesiyle, milletiyle ve insanlıkla sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz.
Bu anlamda kültürümüzü yeni kuşaklarla buluşturan çalışmaları kıymetli buluyoruz. Bu kültür emanetini ilmek ilmek geleceğe taşıyan bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR