Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ile birlikte Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen “Ankara’da Bindallı” kitabının tanıtım programına katıldı. Bakan Tekin, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın kendi kültürünün sesini işitebilen, emeğin kıymetini bilen ve ailesiyle sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz” dedi.

Bakan Tekin “Biz çocuklarımızın kendi kültürünün sesini işitebilen, motifini okuyabilen, emeğin kıymetini bilen, güzelliği ölçüyle kavrayan; ailesiyle, milletiyle ve insanlıkla sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz.

Bu anlamda kültürümüzü yeni kuşaklarla buluşturan çalışmaları kıymetli buluyoruz. Bu kültür emanetini ilmek ilmek geleceğe taşıyan bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

