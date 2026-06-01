ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak da atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilen yeni görevden dolayı onur duyduğunu ifade etti.

Açıklamasında Trump’ın bölge liderleriyle kurduğu doğrudan ilişkilerin etkili olduğuna dikkat çeken Barrack, “Hiçbir selefinin Orta Doğu’da başaramadığını başaran Donald Trump’a hizmet etmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Barrack ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bölgedeki Amerikan dış politikasında önemli değişimlere imza attığını öne sürdü.

Yeni yaklaşımın, ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve işbirliğinin artırılması üzerine kurulu olması gerektiğini vurgulayan Barrack, bunun ABD’nin çıkarları ve bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında Barrack’ın görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, Suriye ve Irak özel temsilciliğinin birlikte yürütülmesinin bölgesel işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

