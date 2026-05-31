Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak.

Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor. İndirimin, Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanacağı belirtilirken, indirimin yaklaşık dörtte birinin tüketiciye yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine eklenmesi bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde sert şekilde gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı. Brent petrol haftayı 91,12 dolar seviyesinden tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, rafineri çıkış maliyetlerini aşağı çekmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde de fiyatların gerilemesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir / Bölge Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul Avrupa Yakası 64.32 67.05 33.89 İstanbul Anadolu Yakası 64.18 66.91 33.29 Ankara 65.29 68.16 33.87 İzmir 65.57 68.43 33.69

