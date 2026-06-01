İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sahne alan Kanye West, 118 bin bilet satışıyla tarihin en yüksek katılımlı stadyum konserlerinden birine imza attı. Dev organizasyon küresel medya tarafından da geniş yankı buldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahne alan ve 118 bin bilet satışıyla tarihin en yüksek katılımlı biletli stadyum konserlerinden birine imza atan Kanye West, gündemden düşmüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen hayranlar, ünlü isimler ve içerik üreticileriyle İstanbul, bir gece boyunca küresel müzik gündeminin merkezine dönüştü. Konser, Billboard gibi Amerika’nın en büyük müzik ve eğlence yayıncılarının dışında AFP, Reuters gibi ajanslar ve Sunday Times, Forbes gibi yayınların da gündemindeydi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle sakinleşen şehir, konser haftasında bambaşka bir görüntüye sahne oldu. Başta İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, ABD, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçiler İstanbul'u doldurdu.

STADYUM ÇEVRESİNDE FESTİVAL HAVASI

Konser günü sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde yoğunluk oluştu. Bazı hayranlar geceyi stadyum çevresinde geçirirken, bazıları kapılara saatler öncesinden geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler birbirleriyle buluştu, fotoğraf çektirdi ve konser başlamadan saatler önce büyük bir festival atmosferi oluştu.

Gecenin en dikkat çekici anlarından bazıları ise Kanye'nin sahnedeki ışık şovları sırasında çok sayıda evlilik teklifinin gerçekleşmesi oldu. Binlerce kişi bu anlara alkışlarla eşlik ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

118 BİN KİŞİ TEK SES OLDU

Gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü isim sahneye çıktığında stadyumdaki atmosfer bambaşka bir boyuta taşındı. Bazı şarkılarda 118 bin kişi aynı anda sözlere eşlik ederken, Atatürk Olimpiyat Stadı adeta dev bir koroya dönüştü. Seyircinin oluşturduğu güçlü atmosfer karşısında Kanye West'in sahneden verdiği tepkiler gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

5000+ KİŞİLİK DEV OPERASYON

Etkinlik, ILS Vision tarafından şehir ölçeğinde kurgulanan yüksek yoğunluklu bir operasyon modeli ile hayata geçirildi. Güvenlikten teknik prodüksiyona, sahne kurulumundan saha operasyonlarına ve lojistik akışa kadar tüm süreç, toplamda 5000’i aşkın kişilik bir ekip tarafından eş zamanlı olarak yönetildi.

118 bin kişilik rekor katılıma sahne olan bu dev organizasyonda; stadyum içi ve çevresinde 1.000’e yakın emniyet mensubu ile 2.500’e yakın özel güvenlik görevlisi hazır bulunarak güvenliği sağladı. Ayrıca teknik, lojistik, sahne arkası ve catering gibi farklı alanlardan sorumlu 1.500’ü aşkın personel de aktif görev alarak dev konserin operasyonunun da kusursuz geçmesi için büyük bir özveri gösterdi.

STADYUM KONSER REKORLARINI GERİDE BIRAKTI

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen konser, küresel stadyum konserleri tarihine de referans niteliğinde bir veri seti ekledi. Tarihte en yüksek katılımlı stadyum konserleri arasında yer alan ve bugüne kadar dünya çapında gerçekleşen en yüksek katılımlı konser olarak yeni bir dünya rekoruna imza atan etkinlik, sırasıyla dünyaca ünlü şu sanatçıların seyirci rekorlarını geride bıraktı:

Sanatçı Kişi Sayısı Zach Bryan 112.408 George Strait 110.905 Ed Sheeran 109.500 U2 98.000+ Taylor Swift 96.006 Paul McCartney 90.000+ George Michael 85.000+ Coldplay 80.000+ U2 80.000+

Bu tablo, canlı müzik endüstrisinde ölçek, erişim ve deneyim tasarımı açısından yeni bir eşik tanımladı.

ILS Vision’a göre bu model, gelecekte daha büyük ölçekli uluslararası prodüksiyonlar için hem operasyonel hem de stratejik bir referans noktası oluşturuyor.

ERDEM KARAHAN: KANYE TÜRKİYE'DE TARİH YAZDI

ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan, geceye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ye Türkiye'de tarih yazdı. 118 bin kişiyi aynı anda bir araya getirerek ülkemizin en büyük biletli stadyum etkinliklerinden birine imza attık. Ancak bu geceyi özel kılan yalnızca rekor değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen insanların İstanbul'da buluşması, şehrin sokaklarında aynı heyecanı paylaşması ve gecenin sonunda 118 bin kişinin tek bir ses haline gelmesi unutulmaz bir tablo ortaya çıkardı. Bu gece sadece bir konser değil, İstanbul'un dünya sahnesine verdiği güçlü bir mesajdı."

LOGOLU ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ

Öte yandan konser alanındaki resmi ürün noktaları gün boyunca en yoğun bölgeler arasında yer aldı. Ye logolu tişörtler, sweatshirtler, şapkalar ve özel koleksiyon ürünleri kısa süre içinde tükenirken, binlerce ziyaretçi konserden hatıra ürünlerle ayrıldı.

