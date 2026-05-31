Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve bir polis memuruna çarparak kaçan alkollü sürücü, kısa süre sonra direğe çarpınca yakalandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücüye 557 bin 719 lira ceza kesilirken, aracı da 120 gün trafikten men edildi.

Adana'da trafik uygulaması sırasında yaşanan olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Kent genelinde denetim yapan ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda bir otomobili durdurdu.

Polis ekipleri, sürücünün kimlik ve alkol kontrolü için araçtan inmesini istedi. Ancak sürücü, "Anksiyetem tuttu" diyerek araçtan inmeyi ve alkol testini kabul etmedi. İddiaya göre daha sonra aracıyla hareket eden sürücü, bir polis memuruna çarparak uygulama noktasından uzaklaştı.

Anksiyetem tuttu dedi, polise çarpıp kaçtı! 557 bin TL ceza yedi

KAÇIŞI KAZAYLA SON BULDU

Polis ekipleri kaçan aracı takibe alırken, sürücü kısa süre sonra direğe çarparak durabildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolde 1.04 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı süresiz olarak iptal edildiği de ortaya çıktı.

CEZA YAĞDI

Sürücüye; alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak gibi çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 557 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Araç 120 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası