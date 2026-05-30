Kanye West sahnede duyurdu! 118 binlik rekor kırıldı
Kanye West, 118 bini aşkın biletin satıldığı İstanbul konseriyle dünya rekorunu kırdığını söyledi. Sahnede hayranlarına teşekkürlerini ileten Kanye West “Herkese sadece şunu söylemek istiyorum. Az önce 118.000’lik rekoru kırdık. Bu gelmiş geçmiş en büyük stadyum performansı" ifadelerini kullandı.
- Kanye West, 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdığını belirtti.
- Konsere küre şeklinde tasarlanan özel bir sahnede çıktı.
- Konser için gün boyunca stadyum çevresinde büyük hareketlilik yaşandı ve farklı ülkelerden gelen müzikseverler alanı doldurdu.
- Etkinlik kapsamında yüzlerce kişilik teknik ekip görev aldı ve sahne çevresine kurulan dev ekranlar, özel ses ve ışık teknolojileri dikkat çekti.
- Konser saatine yakın metroda, özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı.
ABD'li rap sanatçısı Kanye West, 120 bin biletli seyircinin olduğu Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konsere küre şeklinde tasarlanan özel sahnede çıktı.
118 BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILDI
West "Size şunu söylemek istiyorum; 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık" dedi.
HAYRANLARI STADYUMA AKIN ETTİ
İstanbul'da gerçekleşen dev organizasyon için gün boyunca büyük hareketlilik yaşandı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen müzikseverler konser alanını doldururken, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Organizasyonun son yıllarda şehirde düzenlenen en büyük müzik etkinliklerinden biri olduğu değerlendirildi.
PRODÜKSİYON DİKKAT ÇEKTİ
Etkinlik kapsamında yüzlerce kişilik teknik ekip görev aldı. Sahne çevresine kurulan dev ekranlar, özel ses sistemleri ve ışık teknolojileri konserin en dikkat çeken unsurları arasında yer aldı. Organizasyon öncesinde gerçekleştirilen hazırlıkların günler sürdüğü öğrenildi.
METRODA İZDİHAM YAŞANDI
Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı.
İstasyonda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Aktarma noktalarında oluşan kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde uzun kuyruklar meydana geldi.