A.B.İ dizisindeki vedasıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu diziden ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun açıklaması sonrası "Afra Saraçoğlu diziden neden ayrıldı" sorusu araştırılmaya başlandı. Hem dizideki gelişmeler hem de gelecekteki projeleri merak konusu oldu.

A.B.İ dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, yapımdan ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Son günlerde hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen oyuncunun açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, diziye veda sürecine ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı.

AFRA SARAÇOĞLU DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Afra Saraçoğlu, İstanbul'da düzenlenen Kanye West konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ünlü oyuncu, A.B.İ dizisindeki ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, vedanın planlandığını ve karakterinin hikayesinin bittiğini söyledi.

2.Sayfa'nın haberine göre başarılı oyuncu ayrıca yoğun geçen sezonun ardından bir süre dinlenmek istediğini dile getirdi. Öte yandan oyuncunun yapımla yaptığı anlaşmanın baştan itibaren bir sezonluk olduğu da ortaya çıktı. Saraçoğlu, "Birazcık dinleneceğim açıkcası. Çok güzel keyifli bir set geçirdim. Karakterin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum." dedi. Anlaşmasının bir sezon olup olmadığına ise "Evet, öyle konuştuk." sözleriyle cevap verdi. A.B.İ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Saraçoğlu'nun vedası sonrası izleyiciler yeni projelerini merak etmeye başladı. Ancak oyuncu cephesinden yeni bir dizi ya da film projesine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

ABİ DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Afra Saraçoğlu'nun 17. bölüm finalinde diziye veda edeceği öğrenildi. Canlandırdığı Çağla karakterinin hikayesi sona ererken, Doğan'ın Çağla'nın kaybının ardından yaşayacakları ise izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partnerinin kim olacağı kulislerde konuşuluyor.

