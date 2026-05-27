ATV ekranlarında yayınlanan ABİ dizisinin yeni bölümü Kurban Bayramı haftasında yayın akışındaki değişiklik nedeniyle izleyiciyle buluşmadı. Hancıoğlu ailesinde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeniden ABİ 17. bölüm tarihine çevrilirken, dizinin yeni yayın takvimi de merak konusu oldu.

Son bölümlerde hikayeye dahil olan yeni karakterler ve aile içindeki gerilimle dikkat çeken ABİ dizisi, salı akşamı ATV yayın akışında yer almadı. Bayram haftasında birçok dizinin tekrar bölümüyle ekrana gelmesi sonrası izleyiciler “ABİ yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusuna cevap aramaya başladı.

ABİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayınlanan ABİ dizisinin yeni bölümünün gelecek hafta salı günü (2 Haziran 2026) saat 20.00’de yayınlanması bekleniyor. Kanalın mevcut yayın planında değişiklik olmaması halinde dizinin normal yayın düzenine dönmesi öngörülüyor.

Son bölümlerde Hancıoğlu ailesinde yaşanan gerilim ve Şimşek karakterinin hikayeye dahil olması dizide heyecanı artırmıştı. İzleyiciler özellikle 17. bölüm fragmanı ve yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABİ dizisi yeni bölüm ne zaman, 17. bölüm neden yok?

ABİ DİZİSİ 17. BÖLÜM NEDEN YOK?

ABİ dizisinin bu hafta yayınlanmama nedeni Kurban Bayramı haftası nedeniyle yayın akışında yapılan değişiklik oldu. Bayram dönemlerinde birçok dizi yeni bölüm yerine tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV yayın akışında da benzer bir düzenlemeye gidilirken, ABİ dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Yayın takvimine ilişkin değişikliklerin kanalların resmi duyurularıyla netleşebileceği belirtiliyor.

ABİ dizisi yeni bölüm ne zaman, 17. bölüm neden yok?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ABİ’nin son bölümünde Tahir Hancıoğlu’nun ölümü sonrası aile içinde yıllardır gizlenen sırlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Cenazede ortaya çıkan tehdit içerikli mezar taşları, Doğan’ı hem ailesini koruma hem de perde arkasındaki düşmanı bulma mücadelesine sürükledi.

Şimşek’in gölgesi giderek büyürken Doğan, ailesini korumak için daha sert kararlar almaya başladı. Çağla ise geçmişte saklanan gerçekleri araştırırken Melek’le ilgili sarsıcı bir gerçekle yüzleşti. Bölüm finalinde aile içindeki dengeler tamamen değişirken, büyük hesaplaşmanın ilk adımları atıldı.

ABİ dizisi yeni bölüm ne zaman, 17. bölüm neden yok?

ABİ DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia). Turgut Tunçalp

Haberle İlgili Daha Fazlası