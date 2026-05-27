İhlas Haber Ajansı
Durdurulan tırdan 12 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Hatay'da durdurulan tırın içinde yer alan yatağın altındaki bölmeden 12 milyon 600 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun'da durdurulan tırda yapılan aramada 4 bin 200 gram sentetik kannabionid ham maddesi ele geçirildi.
- Operasyonda 4 bin 200 gram sentetik kannabionid ham maddesi bulundu.
- Ele geçirilen maddeden 420 kilogram sentetik kannabionid elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 12 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirildi.
- Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İ.Ç. tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Mayıs'ta İskenderun'da durdurulan tır ve dorsesinde arama yapıldı.
TOPLAM DEĞERİ 12 MİLYON TL
Tırın içinde yer alan yatağın altındaki bölmeden 4 bin 200 gram sentetik kannabionid ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin her bir gramından yaklaşık 100 gram sentetik kannobionid maddesi olmak üzere 420 kilogram sentetik kannobionid elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 12 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirildi.
Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İ.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
