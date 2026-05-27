Beşiktaş'ın eli kolu bağlı! Favori Filipe Luis, Nuri Şahin ve İlhan Palut da listede
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları mecburen ağır işliyor. İstikrarsız ortam, yabancı hocaları etkiliyor. Yüksek ücret talebi ise yönetimi zorluyor. Felipe Luis'in yanı sıra Nuri Şahin ve İlhan Palut da listede yer alıyor.
- Son 5 sezonda 3 başkan ve 12 teknik direktör değişimi, kariyer planı yapan teknik adamları Beşiktaş'tan uzaklaştırıyor.
- Yönetim, ikna etmek istediği teknik adamların normalin çok üstünde maaş ve ağır tazminat maddeleri talepleriyle karşılaşıyor.
- Futbol Direktörü Önder Özen, büyük isimlerden çok uzun vadede takımı ayağa kaldırabilecek teknik adamlar üzerinde duruyor.
- Teknik direktör adaylarından Felipe Luis, favori konumda. Ancak Türkiye'ye soğuk bakıyor ve ikna edilmeye çalışılıyor.
- İstediği yabancı hocayı getiremezse Beşiktaş, Nuri Şahin ve İlhan Palut gibi yerli teknik adamlara yönelecek.
Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda 3 başkan ve 12 teknik direktör değiştirdiği için kariyer planı yapan birçok teknik adam, istikrarsız ortam sebebiyle Beşiktaş’a temkinli yaklaşıyor. Yönetim, ikna etmek istediği isimlerle görüştüğünde normalin çok üstünde maaş talepleriyle karşılaşıyor. Özellikle Avrupa’da isim yapmış tecrübeli hocalar, yüksek ücretin yanında sözleşmelere ağır tazminat maddeleri koydurmak istiyor.
ÇOĞU İSİM ELENDİ
Beşiktaş’ın son dönemde yabancı hocalara ödediği yüksek tazminatlar eli kolu bağlıyor. Bu yüzden bazı teknik direktör adayları, masaya oturmadan eleniyor.
KAMPA AZ KALDI
Futbol Direktörü Önder Özen; büyük isimlerden çok, takımı uzun vadede ayağa kaldırabilecek, genç oyunculara katkı verecek ve kulübün geleceğine yön çizecek teknik adamlar üzerinde duruyor. Ancak zaman da daralıyor. Sezon 1 Temmuz'da açılacak. Avrupa'daki ilk maç ise 23 Temmuz'da.
FILIPE LUIS'İ İKNA ÇABALARI
Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Filipe Luis, şu anda favori. Siyah-beyazlı yetkililer, Portekiz'de genç teknik adamla görüşme yapacak. İspanya'dan da talipleri olan Brezilyalı çalıştırıcının, Türkiye'ye soğuk baktığı ve ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
B PLANI YERLİ HOCA
Siyah-beyazlılar, istediği yabancı hocayı getiremezse yerli teknik adamlara yönelecek. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut adaylar arasında bulunuyor.
Öte yandan Başkan Serdal Adalı'nın "Çalışmayı düşünmüyorum" açıklamasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada "Çare Şenol Güneş" etiketine binlerce yorum yapıyor.