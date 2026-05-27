Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları mecburen ağır işliyor. İstikrarsız ortam, yabancı hocaları etkiliyor. Yüksek ücret talebi ise yönetimi zorluyor. Felipe Luis'in yanı sıra Nuri Şahin ve İlhan Palut da listede yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda 3 başkan ve 12 teknik direktör değiştirdiği için kariyer planı yapan birçok teknik adam, istikrarsız ortam sebebiyle Beşiktaş’a temkinli yaklaşıyor. Yönetim, ikna etmek istediği isimlerle görüştüğünde normalin çok üstünde maaş talepleriyle karşılaşıyor. Özellikle Avrupa’da isim yapmış tecrübeli hocalar, yüksek ücretin yanında sözleşmelere ağır tazminat maddeleri koydurmak istiyor.

Beşiktaş, başarısız geçen sezonun ardından Şenol Güneş ile yollarını ayırdı.

ÇOĞU İSİM ELENDİ

Beşiktaş’ın son dönemde yabancı hocalara ödediği yüksek tazminatlar eli kolu bağlıyor. Bu yüzden bazı teknik direktör adayları, masaya oturmadan eleniyor.

KAMPA AZ KALDI

Futbol Direktörü Önder Özen; büyük isimlerden çok, takımı uzun vadede ayağa kaldırabilecek, genç oyunculara katkı verecek ve kulübün geleceğine yön çizecek teknik adamlar üzerinde duruyor. Ancak zaman da daralıyor. Sezon 1 Temmuz'da açılacak. Avrupa'daki ilk maç ise 23 Temmuz'da.

FILIPE LUIS'İ İKNA ÇABALARI

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Filipe Luis, şu anda favori. Siyah-beyazlı yetkililer, Portekiz'de genç teknik adamla görüşme yapacak. İspanya'dan da talipleri olan Brezilyalı çalıştırıcının, Türkiye'ye soğuk baktığı ve ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

B PLANI YERLİ HOCA

Siyah-beyazlılar, istediği yabancı hocayı getiremezse yerli teknik adamlara yönelecek. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut adaylar arasında bulunuyor.

Öte yandan Başkan Serdal Adalı'nın "Çalışmayı düşünmüyorum" açıklamasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada "Çare Şenol Güneş" etiketine binlerce yorum yapıyor.

