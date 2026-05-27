Beşiktaş derbiyi kazandı, Galatasaray'a karşı seride öne geçti
- Serinin ikinci maçı 28 Mayıs Perşembe günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.
- Beşiktaş GAİN'de en skorer oyuncular Lemar (19) ve Mathews (17) oldu.
- Galatasaray MCT Technic'te en skorer oyuncular McCollum (23) ve Muhsin Yaşar (22) oldu.
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 108-83 yenerek, seride 1-0'lık avantaj elde etti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 28 Mayıs Perşembe günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanacak.
BEŞİKTAŞ GAİN 108-83 GALATASARAY MCT TECHNIC
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Beşiktaş GAİN: Dotson 12, Lemar 19, Morgan 16, Brown 11, Sertaç Şanlı 9, Mathews 17, Berk Uğurlu 5, Zizic 8, Yiğit Arslan 11, Canberk Kuş, Ata Özbek
Galatasaray MCT Technic: Robinson 8, Can Korkmaz, Palmer 11, Gillespie, White 17, McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, Buğrahan Tuncer 2, Meeks, Petrucelli
1. Periyot: 29-18
Devre: 56-41
3. Periyot: 88-62