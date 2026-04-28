Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinin ikinci maçında konuk olduğu Cosea JL Bourg'a 73-71'lik skorla yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Siyah-beyazlı basketbol takımı, final serisinin ikinci maçında Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a konuk oldu.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ OLDU

Ekinox Salonu'nda oynanan müsabakayı 73-71'lik skorla kaybeden Beşiktaş GAİN, seride 2-0 geriye düştü ve şampiyonluğu Cosea JL Bourg'a kaptırdı.

FIBA EuroChallenge Kupası'nı 2011-2012 sezonunda müzesine götüren siyah-beyazlılar, basketbolda EuroCup'ı kazanarak EuroLeague'e yükselmeyi hedefliyordu.

Fransa'da kaybeden Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta ikinci oldu

İKİ TAKIM 7. KEZ KARŞILAŞTI

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, 4 karşılaşmada galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar ise 3 galibiyet elde etti.

