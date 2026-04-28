Fransa'da kaybeden Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta ikinci oldu
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinin ikinci maçında konuk olduğu Cosea JL Bourg'a 73-71'lik skorla yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
Siyah-beyazlı basketbol takımı, final serisinin ikinci maçında Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a konuk oldu.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ OLDU
Ekinox Salonu'nda oynanan müsabakayı 73-71'lik skorla kaybeden Beşiktaş GAİN, seride 2-0 geriye düştü ve şampiyonluğu Cosea JL Bourg'a kaptırdı.
FIBA EuroChallenge Kupası'nı 2011-2012 sezonunda müzesine götüren siyah-beyazlılar, basketbolda EuroCup'ı kazanarak EuroLeague'e yükselmeyi hedefliyordu.
İKİ TAKIM 7. KEZ KARŞILAŞTI
Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, 4 karşılaşmada galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar ise 3 galibiyet elde etti.
