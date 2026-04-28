Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i devirip seride öne geçti
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off serisi ilk maçında konuk ettiği Zalgiris Kaunas’ı 89-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi 89-78'lik skorla kazanan Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off serisinin ikinci müsabakası, 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Fransa'da kaybeden Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta ikinci oldu
FENERBAHÇE DEVREYE FARKLA GİRDİ
Maça istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko karşısında Williams-Goss'un yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Zalgiris, 5. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı: 4-10. Savunmasını sertleştirerek oyunu dengeleyen sarı-lacivertli takım, Baldwin'in basketiyle 8. dakikada öne geçti: 15-14. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Tarık Biberovic ile bitime 1 saniye kala 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, Zalgiris'e fazla sayı şansı tanımadı. Fenerbahçe Beko, Melli'nin pota altından kaydettiği basketle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Sarı-lacivertli ekip, başından sonuna üstün oynadığı ve 3'ü Tarık'tan olmak üzere dış atışlardan 5 kez isabet bulduğu bu periyodu 47-29 önde tamamlayarak soyunma odasına 18 sayılık avantajla gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ZALGİRİS FARKI DÜŞÜRDÜ
Üçüncü periyotta Fenerbahçe, savunmada ve hücumda organize olmakta zorlandı. Williams-Goss ve Wright ile üst üste sayılar bulan Zalgiris, 26. dakikada farkı 6'ya kadar indirdi: 51-45. Sarı-lacivertliler, Litvanya temsilcisinin daha üstün oynadığı bu çeyreği 65-57 önde bitirdi.
Dördüncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk 3,5 dakikada Zalgiris'in sadece 3 sayı bulmasına izin verdi. Deneyimli oyuncu De Colo'nun da devreye girmesiyle hücumda daha iyi organize olan sarı-lacivertliler, Melli'nin peş peşe kaydettiği basketle 26. dakikada 17 sayılık fark yakaladı: 77-60. Fenerbahçe'ye Williams-Goss ve Francisco'nun kazandırdığı sayılarla çabuk cevap veren Zalgiris, 38. dakikada farkı 7'ye indirdi: 83-76.
Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, sahadan 89-78 galip ayrıldı ve play-off serisinde 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Thomas Bissuel (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Hall 4, Horton-Tucker 15, Tarık Biberovic 26, Melli 13, Birch, Silva 2, De Colo 4, Colson 8, Jantunen, Baldwin 17, Boston
Zalgiris: Williams-Goss 24, Francisco 15, Butkevicius, Tubelis 11, Wright 19, Brazdeikis, Giedraitis, Lo 1, Sleva 1, Birutis 4, Sirvydis, Ulanovas 3
1. Periyot: 22-20
Devre: 47-29
3. Periyot: 65-57