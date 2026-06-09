Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat pivotu Ante Zizic, sol omuz eklem çıkığı nedeniyle ameliyat edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş GAİN takımımızın oyuncusu Ante Zizic, sol omuz akromiyoklaviküler eklem çıkığı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ante Zizic'e, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen artroskopik akromiyoklaviküler eklem çıkık tamiri sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Oyuncumuz Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ante Zizic

Ante Zizic, Bahçeşehir Koleji ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçının 4'üncü periyodunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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