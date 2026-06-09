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Beşiktaş'tan açıklama: Ante Zizic ameliyat edildi
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat pivotu Ante Zizic, sol omuz eklem çıkığı nedeniyle ameliyat edildi.
Özetle DinleBeşiktaş'tan açıklama: Ante Zizic ameliyat edildi
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Beşiktaş GAİN oyuncusu Ante Zizic, sol omuz akromiyoklaviküler eklem çıkığı sebebiyle ameliyat edildi.
- Ante Zizic, sol omuz akromiyoklaviküler eklem çıkığı nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonu Prof. Dr. Barış Kocaoğlu gerçekleştirdi.
- Oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlandı.
- Ante Zizic, Bahçeşehir Koleji ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Sakatlık, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçının 4'üncü periyodunda meydana geldi.
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Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş GAİN takımımızın oyuncusu Ante Zizic, sol omuz akromiyoklaviküler eklem çıkığı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ante Zizic'e, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen artroskopik akromiyoklaviküler eklem çıkık tamiri sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Oyuncumuz Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ante Zizic, Bahçeşehir Koleji ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçının 4'üncü periyodunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
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