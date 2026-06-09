Kaydet

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sürat botları ve araçlarla Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişini organize eden bir suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonla şebeke çökertildi. Yaklaşık 8 ay süren titiz soruşturma ve fiziki takipler sonucunda, aralarında örgüt lideri ile yönetici kadrosunun da bulunduğu toplam 41 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası