Fransa, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yanı sıra 4 yerleşimci örgüt lideri ve 21 şiddet eğilimli yerleşimciyi Fransa topraklarına girmesini yasakladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, salı günü yaptığı resmi açıklamayla, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Fransa topraklarına girişinin tamamen yasaklandığını duyurdu.

"ULUSLARARASI TOPLUM BU POLİTİKAYI KABUL EDEMEZ"

Bakan Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüme sıkı sıkıya bağlı olan uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun asla kabul edemeyeceği bir ilhak ve işgal politikasını en kararlı şekilde kınıyoruz." dedi.

Paris’in yaptırım çemberi sadece hükümet düzeyindeki isimlerle sınırlı kalmadı. Dışişleri Bakanı Barrot, Filistinli sivillere yönelik saldırıları organize eden ve bölgedeki şiddeti körükleyen radikal yerleşimci örgütlerinin 4 lideri ile 21 şiddet yanlısı yerleşimcinin de Fransa topraklarına girmesinin tamamen yasaklandığını duyurdu.

Bir Avrupa ülkesi daha İsrailli bakanlara kapılarını kapattı!

İTALYA'DAN İSRAİLLİ BAKAN BEN-GVİR'E TERLİK TEPKİSİ

Diğer yandan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İtalya'ya "terlik ülkesi" demesine tepki göstererek, bu sözlerin "kabul edilemez ve yakışıksız" olduğunu hatırlattı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye dair yürüttüğü soruşturmayı dün öğrenen Ben-Gvir'in sosyal medya platformunun hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya’nın çizmeye benzeyen coğrafi şekline göndermede bulunarak, "Çizme ülkesi, terlik ülkesine dönüştü." demişti.

Bir Avrupa ülkesi daha İsrailli bakanlara kapılarını kapattı!

Tajani, bu sabah Senato’nun dışişleri ve savunma ortak komisyonundaki konuşmasında, "Ben-Gvir’in, dün İtalya hakkında söylediklerini yorumlayacak söz bulamıyorum. Bunlar kabul edilemez ifadelerdir ve aynen sahibine iade ediyoruz. Bir bakana yakışan sözler değildir. İtalya, her zaman özgürlüğü ve demokrasiyi savunmuş, İsrail'in dostu bir ülkedir. Her türlü hakaret ve karalama girişimini reddediyoruz. Ben-Gvir’in sözleri, bu kişinin siyasi ve ahlaki seviyesini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Tajani, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik olayların ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’tan Ben-Gvir’e karşı yaptırım önerisini AB Dışişleri Konseyinin gündemine taşımasını istediğini de yineledi.

Birçok ülkenin bu önerilerini olumlu karşıladığını belirten Tajani, "Bunlar arasında Fransa ve dün görüştüğüm Hollanda Dışişleri Bakanı da var. Son günlerde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de bu konuyu görüştüm. Kendisi, İsrail'i temsil etmeye layık olmayan bir bakana karşı güçlü bir mesaj verilmesinin önemine katıldığını ifade etti." dedi.

Tajani, Avrupa'da gerekli uzlaşının sağlanıp sağlanamayacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ancak bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ayrıca İtalya'nın, Avrupa'daki ortaklarıyla, Filistin’deki yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlere yönelik tedbirleri de değerlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Tajani, bu konuda Avrupa Komisyonunun önerilerini beklediklerini ifade etti.

BEN-GVİR NELER YAPMIŞTI?

Ben-Gvir, X'teki hesabından 19 Mayıs’ta, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Ben-Gvir’in paylaştığı görüntü ve sözleri, İtalya'da da tepkilere yol açmış ve İsrail’in Roma Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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