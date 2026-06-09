Milli Takım, Arizona'daki ilk idmanını yaptı! Taraftarlardan büyük ilgi
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk idmanını yaptı. Millilerin antrenmanını 3 binin üzerinde taraftar takip etti.
- Antrenman ısınma koşuları, top kapma ve pas çalışması, dar alanda çift kale maç ve şut çalışmasıyla gerçekleştirildi.
- Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.
- Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek olan takımı 3 binden fazla taraftar izledi.
- Taraftarlar arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da vardı.
- Özellikle Arda Güler'e yoğun ilgi gösterildi ve yabancı taraftarlar Real Madrid formalarıyla antrenmanı takip etti.
- Teknik direktör Montella ve futbolcular taraftarları alkışladı.
A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki ilk idmanını yaptı.
Arizona Athletic Grounds'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başlayıp 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.
KENAN YILDIZ TAKIMDAN AYRI
Tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı. A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.
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BİNLERCE TARAFTAR TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını 3 binin üzerinde taraftar takip etti. Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkatlerden kaçmadı.
ARDA GÜLER'E YOĞUN İLGİ
Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar, milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla izledi.
İdman öncesinde tribünler, milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı.