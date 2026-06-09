Türkiye'nin performansını öven eski golcü Tomas Locatelli, ay yıldızlıların İtalya'dan daha iyi olduğunu söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın son dönemdeki başarısı hakkında konuşan Locatelli, “Dünya Kupası’ndasınız ve muazzam bir teknik direktöre sahipsiniz. Bu başarının keyfini çıkarın. Kupada sizlere en iyisini diliyorum” dedi.

Dünya futbolunun önemli ülkelerinden İtalya, Dünya Kupası’na üst üste üçüncü defa katılamıyor. Çizme’de kötü gidiş ile ilgili sorgulamalar var. FIFA ve UEFA bile bu durumdan rahatsız. Hatta beraber düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Şampiyonası’nın bu ülkeden alınıp tamamen bize verilmesi de söz konusu.

Locatelli’den A Milli Takım itirafı

"İTALYA’NIN ÖNÜNDESİNİZ"

İtalya’nın eski futbolcularından Tomas Locatelli, Türkiye’yi değerlendirip “Şu an Türk futbolu adına baktığımızda, İtalya’nın bile önündesiniz diyebilirim; Dünya Kupası’ndasınız, muazzam bir teknik direktöre sahipsiniz, bu başarının keyfini çıkarın ve Dünya Kupası’nda da sizler için en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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