Türkiye Gazetesi
Locatelli’den A Milli Takım itirafı
Türkiye'nin performansını öven eski golcü Tomas Locatelli, ay yıldızlıların İtalya'dan daha iyi olduğunu söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın son dönemdeki başarısı hakkında konuşan Locatelli, “Dünya Kupası’ndasınız ve muazzam bir teknik direktöre sahipsiniz. Bu başarının keyfini çıkarın. Kupada sizlere en iyisini diliyorum” dedi.
Özetle DinleLocatelli’den A Milli Takım itirafı
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Spor 2 dk önce
İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması ve bu durumun Türk futbolu ile karşılaştırılması gündemde.
- İtalya, Dünya Kupası'na üst üste üçüncü defa katılamıyor.
- Bu durumdan FIFA ve UEFA da rahatsız.
- İtalya ve Türkiye'nin beraber düzenleyeceği 2032 Avrupa Şampiyonası'nın İtalya'dan alınıp tamamen Türkiye'ye verilmesi söz konusu.
- Eski İtalyan futbolcu Tomas Locatelli, Türkiye'nin şu an İtalya'nın bile önünde olduğunu belirtti.
- Locatelli, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yer almasını ve muazzam bir teknik direktöre sahip olmasını takdir etti.
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Dünya futbolunun önemli ülkelerinden İtalya, Dünya Kupası’na üst üste üçüncü defa katılamıyor. Çizme’de kötü gidiş ile ilgili sorgulamalar var. FIFA ve UEFA bile bu durumdan rahatsız. Hatta beraber düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Şampiyonası’nın bu ülkeden alınıp tamamen bize verilmesi de söz konusu.
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"İTALYA’NIN ÖNÜNDESİNİZ"
İtalya’nın eski futbolcularından Tomas Locatelli, Türkiye’yi değerlendirip “Şu an Türk futbolu adına baktığımızda, İtalya’nın bile önündesiniz diyebilirim; Dünya Kupası’ndasınız, muazzam bir teknik direktöre sahipsiniz, bu başarının keyfini çıkarın ve Dünya Kupası’nda da sizler için en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.
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