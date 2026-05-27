İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde 6 farklı noktada hizmet verdiği Kent Lokantaları, yoğun ilgi görüyor. Kent Lokantalarında dört çeşit yemek 50 liradan satılırken, Karşıyaka Yamanlar Şubesi'nde ise fiyat sadece 25 lira. "Yemekler çok kaliteli ve güzel. Fiyat uygun." diyen vatandaşlar hizmetten son derece memnun.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim sürecindeki vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez hayata geçirilmesine öncülük ettiği Kent Lokantaları, dar gelirlilere nefes aldırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen uygulama kapsamında dört çeşit yemekten oluşan menüler kent genelinde 50 liradan vatandaşlara sunulurken, Karşıyaka Yamanlar Şubesi'nde uygulanan 25 liralık fiyat özellikle dar gelirli yurttaşların bütçesine destek oluyor.

6 FARKLI NOKTADA HİZMET VERİYOR

Konak (Kemeraltı), Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka (Yamanlar), Menemen ve Aliağa olmak üzere altı farklı noktada hizmet veren Kent Lokantaları, hijyenik, güvenilir, lezzetli ve ekonomik yemek seçenekleriyle yoğun ilgi görüyor. Mayıs 2026 itibarıyla yaklaşık 900 bin porsiyon yemek satışına ulaşan uygulama, bir milyon porsiyon hedefine de yaklaşmış durumda.

4 çeşit yemek sadece 25 lira! Belediyenin Kent Lokantalarına yoğun ilgi

HAFTA İÇİ 11.30 AÇILIYOR

Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantaları'nda hizmet hafta içi her gün saat 11.30'da başlıyor. Yemekler merkez mutfakta hazırlanırken, üretim süreci gıda mühendislerinin kontrol ve denetiminden geçiriliyor. Ayrıca "askıda yemek" uygulaması sayesinde dayanışma kültürü desteklenerek paylaşma ve sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlanıyor.

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

Yamanlar Kent Lokantası'ndan yararlanan yurttaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Dağduran, "25 liralık yemek bugün için çok çok iyi. Personelden de memnunuz, hizmet güzel, hijyen güzel. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Abdullah Demir ise "Allah bin kere razı olsun. Hizmet veren belediye başkanlarımız ve çalışan işçilere minnettarız. Halk çok memnun" ifadelerini kullandı.

Sevda Öztürk, "Ara ara aşevine de gidiyorum, çok güzel. Yamanlar'ın gerçekten böyle bir yere ihtiyacı vardı" diye konuştu.

Abdülkadir Dağduran ise yemeklerin kalitesine dikkat çekerek, "Yediğimiz yemekler çok kaliteli ve güzel. Fiyat uygun. Her zaman gelmeye çalışıyorum" dedi.

