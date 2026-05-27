Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta bayram indirimi geldi. Brent petrolün varilinin yeniden 100 doların altına gerilemesiyle bugün itibarıyla benzinin fiyatı düştü. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Orta Doğu'dan gelen haber akışı, petrol fiyatlarında değişikliğe neden oluyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesiyle akaryakıta bayram indirimi geldi.

BENZİNE İNDİRİM

Petroldeki düşüş sonrası Kurban Bayramı'nın ilk gününden geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim hesaplandı. Ancak eşel mobil sistem kesintisi nedeniyle indirim pompaya 82 kuruş olarak yansıdı.

Petrol düştü, akaryakıta indirim! İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Akaryakıt istasyonlarında yenilenen tabelalar sonrası, benzinin litresi İstanbul'da 64 lira seviyesine, Ankara ve İzmir'de ise 65 liraya geriledi.

27 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 64.32 67.05 33.89 İstanbul Anadolu 64.18 66.91 33.29 Ankara 65.29 68.16 33.87 İzmir 65.57 68.43 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.