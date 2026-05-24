Kartal’ın Avrupa stresi! Hocası olmayan Beşiktaş sezonu 1 Temmuz'da açmak zorunda
UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçına 23 Temmuz’da çıkacak olan siyah beyazlıları zorlu rakipler bekliyor.
MURAD TAMER - Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’un şampiyonluğa ulaşmasının ardından Beşiktaş’ın Avrupa’daki yol haritası da belli oldu.
KUPA DA ZORLAYACAK
Siyah beyazlı ekip, 2026-27 sezonunda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek. Avrupa macerasına 2. ön eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş, 1 Temmuz’da yurt dışı kampına başlayıp 23 Temmuz’da ilk ön eleme maçına çıkacak. Siyah beyazlılarda Orkun, Emirhan, Ersin, Oh, Agbadou, Murillo ve Hadziahmetovic; Dünya Kupası sebebiyle ilk ön eleme turunu kaçırabilir.
ARAYIŞLAR HIZLANDI
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri şöyle: Braga (Portekiz), Olimpiakos (Yunanistan), Kopenhag (Danimarka), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi (İsrail), Anderlecht (Belçika), Pafos (Güney Kıbrıs), Rangers (İskoçya), Celtic (Midtjylland). Avrupa macerasının erken başlayacak olması ve rakiplerin de güçlü olması sebebiyle teknik direktör seçiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. >
ALTAY’DAN MESAJ: HER YERDE ÇİÇEK AÇMAZ
Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemindeki isimlerden biri olan Altay Bayındır için yeni bir gelişme yaşandı. Manchester United forması giyen 28 yaşındaki file bekçisi, “Her yerde çiçek açmayabiliyor. Daha fazla oynamak için gereken kararı almak zorundayım” dedi. Altay’ın, İngiliz ekibiyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
DAVİD ALABA HAREKÂTI
Kadrosuna güçlü bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, gözünü Real Madrid’den ayrılan David Alaba’ya dikti. 32 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun menajeriyle temasa geçildi ve önümüzdeki günlerde resmî görüşme yapmak için söz kesildi. Tecrübeli oyuncunun da Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.