ABD’nin Karayipler’deki denizaşırı toprağı Porto Riko’nun Valisi Jenniffer Gonzalez, yerel basına yaptığı ezber bozan açıklamalarda, ABD ordusunun önümüzdeki hafta Küba'ya yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı planladığını öne sürdü.

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, Washington'ın Karayipler'deki askeri lojistik haritasına dair açıklamalarda bulundu.

3 Ocak'ta Venezuela'ya gerçekleştirilen askeri müdahalede Porto Riko topraklarının stratejik bir üs olarak kullanıldığını hatırlatan Gonzalez, Pentagon’un yeni hedefinin Havana yönetimi olduğunu iddia etti.

ABD'nin Çin, Rusya ve İran eksenine karşı saldırı planladığını ileri süren Vali Gonzalez, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor" diyerek bölgedeki tüm aktörleri yüksek teyakkuza geçiren bir istihbarat iddiasını paylaştı.

"Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak." diye konuştu.

KÜBA: EMRİ VERENLER SAVAŞ SUÇLUSU OLACAK

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak" başlıklı oturumda söz alan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, Washington yönetimini hedef tahtasına koydu.

ABD’nin tek taraflı askeri eylemleriyle uluslararası barış, istikrar ve güvenliği sistemli bir şekilde aşındırdığını vurgulayan Parilla, askeri harekat senaryosuna karşı şunları dile getirdi:

"Küba'ya karşı askeri saldırının emrini verenler, uluslararası hukuku çiğneyen 'savaş suçluları' olarak tarihe geçecektir."

ABD, DOĞU PASİFİK'TE UYUŞTURUCU TAŞIDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ TEKNEYİ VURDUĞUNU AÇIKLADI

Küba geriliminin gölgesinde ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan görüntülü paylaşımda uyuşturucu nakledildiği öne sürülen tekneye yönelik saldırı anına yer verildi.

Paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terörist örgütler tarafından işletilen tekneye" saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıdan 2 kişi kurtuldu, hayatta kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatılması talimatı verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

