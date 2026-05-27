Anadolu Ajansı
Knicks'in finaldeki rakibi belli oluyor: Son şampiyon Thunder seride önde
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 yenerek, Batı Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.
Özetle DinleKnicks'in finaldeki rakibi belli oluyor: Son şampi...
Kaydet
Spor 1 dk önce
NBA'de Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5'inci maçında San Antonio Spurs'ü 127-114 mağlup etti.
- Thunder adına Shai Gilgeous-Alexander 32, Alex Caruso 22 sayı kaydetti. Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla double-double yaptı.
- Spurs'te Stephon Castle 24, Julian Champagnie 22 ve Victor Wembanyama 20 sayı attı.
- Serinin 6'ncı maçı 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs ev sahipliğinde oynanacak.
- Dört galibiyete ulaşan takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.
0:00 0:00
1x
NBA'de Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5'inci maçında San Antonio Spurs'ü ağırlayan Oklahoma City Thunder, sahadan 127-114'lük skorla galip ayrıldı.
Son şampiyon Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı. Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla double-double yaptı.
Spurs'te Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Serinin 6'ncı maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Doğu Konferansı şampiyonu Knicks: Cavaliers'ı eledi, 27 yıl sonra finale yükseldi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR