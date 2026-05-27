Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 yenerek, Batı Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.

NBA'de Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5'inci maçında San Antonio Spurs'ü ağırlayan Oklahoma City Thunder, sahadan 127-114'lük skorla galip ayrıldı.

Son şampiyon Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı. Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla double-double yaptı.

Shai Gilgeous-Alexander

Spurs'te Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Victor Wembanyama

Serinin 6'ncı maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası