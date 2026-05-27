Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde hayvanları keserken yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan kasaplar tecrübesizliğin kurbanı oldu.

Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde bayram namazının ardından hayvanlarını kesmeye başladı.

Bu yıl da aynı görüntüler! Acemi kasaplar erken saatlerde hastanelik oldu

ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ KESTİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar kendilerini yaraladı. Kayseri'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

SAMSUN

Samsun'da da acemi kasaplar hastanelik oldu. El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, kimileri kendi imkânlarıyla kimileri de sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde yoğunluk oluşurken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

