Anadolu Ajansı
Bu yıl da aynı görüntüler! Acemi kasaplar erken saatlerde hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde hayvanları keserken yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan kasaplar tecrübesizliğin kurbanı oldu.
Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından hayvan kesmeye başladı, ancak acemi kasaplar kendilerini yaraladı.
Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde bayram namazının ardından hayvanlarını kesmeye başladı.
ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ KESTİ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar kendilerini yaraladı. Kayseri'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.
SAMSUN
Samsun'da da acemi kasaplar hastanelik oldu. El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, kimileri kendi imkânlarıyla kimileri de sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde yoğunluk oluşurken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
