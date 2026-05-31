Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde konuşan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarından teknik direktör planlamasına, hakem tartışmalarından Aykut Kocaman’a kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, prensip anlaşmasına vardıkları forvet transferlerinin kısa süre içinde duyurulabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. A Spor ekranlarında konuşan Yıldırım, yeni sezon planlamasına dair önemli mesajlar verdi.

"FORVET TRANSFERLERİNDE SONA GELDİK"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, özellikle hücum hattı için önemli isimlerle görüşmeler yapıldığını ifade etti. Sarı-lacivertli kulübün iki santrfor transferi üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Yıldırım, prensip anlaşmasına varılan oyuncuların bulunduğunu belirtti.

"Alacağımız santrforlar Victor Osimhen etkisi yapar" diyen Yıldırım, "Kaç gol atmışız, onlar kaç gol atmış? İçerideki ruh önemli! Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor ve diğerleri de ona uymaya çalışıyor! Türkiye'de şampiyon olduk, güzel! Avrupa'da da bir şey yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Transferlerin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceğini vurgulayan deneyimli isim, yeni gelecek forvetlerin taraftarı heyecanlandıracağını dile getirdi.

"İKİ STOPER TAKVİYESİ DE YAPACAĞIZ"

Kadronun yalnızca hücum hattıyla sınırlı kalmayacağını kaydeden Yıldırım, savunmaya da iki yeni oyuncu kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Stoperlerden birinin sol ayaklı olmasını istediklerini ifade eden Yıldırım, transfer operasyonunun büyük bölümünü sezon öncesi kampına kadar tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

"22 Haziran'da resmi transfer dönemi açılacak, transferlerin hepsini yapacağız" diyen Yıldırım, "Dünya Kupası'ndan bir oyuncu alırsak, o biraz geç gelebilir. Onları inceliyorlar ve bana anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRE KARAR VERİLMEDİ

Teknik direktör konusunda henüz nihai kararın verilmediğini belirten Aziz Yıldırım, yönetim kurulu ile yapılacak değerlendirmelerin ardından yol haritasının netleşeceğini ifade etti. Yabancı teknik adamların maliyetlerinin oldukça yüksek seviyelere ulaştığını söyleyen Yıldırım, bu konunun detaylı şekilde ele alınacağını kaydetti.

AYKUT KOCAMAN'A DESTEK

Aykut Kocaman hakkında yapılan eleştirilere de değinen Yıldırım, tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe tarihindeki yerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, teknik adam hakkında şunları söyledi:

"Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok. Sosyal medyada birtakım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor. Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez! O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla! Görecekler!

Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa, bunlar olmaz! Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor! Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum! Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı."

SEMEDO, EDERSON, CHERIF, LİKAVOVIC...

Sarı-lacivertli kulübün mevcut futbolcularına dair konuşan Yıldırım, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Semedo var, Mert var... Mimovic kim bilmiyorum. Buraya oyuncu bakıyorlar, 'Bakın' dedim. Ederson, Manchester City'de yıllarca oynadı! Defans ile forvetin arası 30 metre. Ederson da hatalı, önündeki de hatalı. Muazzam top atıyor, onu kazanmak lazım! Varsa dertlerini çözmek ve ikna etmek lazım! Gönderdik, zaten parasını ödemişiz. 11 milyon euro ödeyeceğiz. Yeni kaleci alınca bonservis ve maaş ödeyeceksiniz. Bunun 1 milyon euro altında ödersiniz. Dominik Livakovic var, ona da 10 milyon euro verdik. Kiraya yolladık, bunları yapmayacağız. Sidiki Cherif için konuştum ama bonservisini eleştirdim. İki seneye iyi oyuncu olabilir ama acil ihtiyaç olan yere 2 milyon euro verdiniz. 20 daha verdiniz, 40 milyon euroya iyi bir santrfor alırdınız. Çocuğun üstüne yükü bırakmayın. N'Golo Kante'ye 70 milyon euro verdiler, böyle duydum. Bir tanesi Rusya'ya gitti, öbürü Suudi Arabistan'a gitti. Ne aldık, ne verdik bilmiyorum! Siz biliyor musunuz?"

