Vergi ve SGK borçluları için yeni yapılandırma yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki mükelleflerin taksit yükünü hafifletmek için mevcut yüzde 39'luk tecil faizini güncel enflasyon sınırına çekecek yeni bir çalışma başlattı. Düzenlemeyle 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı tamamen kaldırıldı. Borçlular ise ana paraya binen gecikme zamları nedeniyle oluşan "faizin faizi" sarmalına da çözüm talep ediyor.

Vergi borçlularına rahat bir nefes aldırmak amacıyla harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç yapılandırmalarında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Halihazırda 72 aya kadar uzanan taksit imkanına sahip olan mevcut tecil sisteminde, vatandaşın üzerindeki yükü hafifletmek adına uygulanacak faiz oranlarının aşağı çekilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

MEVCUT SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yakın zamanda yürürlüğe giren ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran vergi borcu tecil yasası ile birlikte, mükellefler borçlarını yeniden yapılandırma fırsatı bulmuştu. Aktif olarak işleyen mevcut sistemde borçlu vatandaşlar, ödemelerini yıllık yüzde 39 faiz oranıyla 72 aya kadar vadelendirebiliyorlar.

FAİZ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK ADIM

NTV'nin haberine göre, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin merkezinde, halihazırda yüksek bulunan bu tecil faiz oranlarının daha makul seviyelere çekilmesi yer alıyor. Bakanlık kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, vergi borçlularının daha az faiz maliyetiyle taksitlendirme yapabilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor.

SADECE ZOR DURUMDAKİLERE ÖZEL

Ancak bu faiz indiriminden ve yeni kolaylıklardan her vergi borçlusu yararlanamayacak. Hazırlanan yeni taslak, borcunu ödemekte gerçekten güçlük çeken ve ekonomik olarak "zor durumda" olduğu tespit edilen mükellefleri kapsayacak şekilde, onlara özel kademeli bir taksit ve faiz sistemi öngörüyor.

İndirilecek yeni faiz oranının alt sınırını ise güncel ekonomik koşullar ve enflasyon rakamları belirleyecek. Güncel enflasyon oranının yüzde 32 seviyelerinde seyrettiği göz önüne alındığında, yapılacak faiz indiriminin bu oranın altına inmesi beklenmiyor.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Uygulamaya konulacak olan bu yapılandırma imkanından, devlete karşı kamu borcu bulunan geniş bir kitle faydalanabilecek. Sadece vergi dairesine borcu olan işletme sahipleri değil, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu birikmiş olan ticari faaliyetteki mükellefler de bu düzenlemenin avantajlarından yararlanarak borçlarını taksitlendirebilecek.

1 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNATSIZ İŞLEM

Yeni çalışmanın borçlulara sunduğu en dikkat çeken kolaylıkların başında ise teminat şartının esnetilmesi geliyor. Borcunu ödemek isteyen mükellefler için bürokratik engeller azaltılarak, 1 milyon liraya kadar olan amme alacaklarında "teminat gösterme" zorunluluğu tamamen ortadan kaldırılıyor.

YÜKSEK BORÇLARDA YENİ TEMİNAT FORMÜLÜ

Borcu 1 milyon liranın üzerinde olanlar için ise mükellefi yormayacak adil bir formül devreye giriyor. Örneğin, 2 milyon lira borcu olan bir işletme, borcunun ilk 1 milyon lirası için herhangi bir teminat göstermeyecek; kalan 1 milyon liralık aşan kısmın ise sadece yarısına denk gelen 500 bin lira için banka teminat mektubu veya taşınmaz ipoteği sunmakla yetinecek.

FAİZ İNDİRİMİ CEPLERE NASIL YANSIYACAK?

Olası bir faiz indiriminin ceplere sağlayacağı tasarruf ise şimdiden hesaplanmaya başlandı. 1 milyon lira vergi borcu olan bir mükellef mevcut yüzde 39 faizle yapılandırma yaptığında yıllık 390 bin lira ek maliyetle karşılaşırken, bu oranın örneğin yüzde 30'a çekilmesi durumunda yıllık faiz yükü 300 bin liraya kadar gerilemiş olacak.

AYLIK TAKSİTLERDE SOMUT DÜŞÜŞ

Bu faiz indirimi, vatandaşın aylık ödeme tablolarına da doğrudan bir rahatlama olarak yansıyacak. Yüzde 39 faiz oranıyla 1 milyon liralık borcun 12 aylık vadedeki aylık taksiti 115 bin 833 lira iken, faizin yüzde 30'a düşmesiyle birlikte bu rakam aylık 108 bin liraya inerek mükellefe finansal bir alan açacak.

"FAİZİN FAİZİ" İÇİN ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen vergi borçlularının hükümetten bir talebi daha bulunuyor. Uzun süredir borcunu ödeyemeyen ve ana parasının üzerine ciddi oranda gecikme zammı binen vatandaşlar, yapılandırma esnasında tecil faizinin de bu tutara eklenmesiyle "faizin faizini" ödemek zorunda kalıyor. Mükellefler, geçmiş dönem işleyen bu ağır faiz yüküne yönelik de iyileştirici ve silici bir adım atılmasını talep ediyor.

