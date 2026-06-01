MURAT ÖZTEKİN- Tüketim çılgınlığı, şöhret, para ve modern dünya üzerine eleştirileriyle tanınan sanatçı Andy Warhol’a ait kol saati müzayedeye çıkıyor.

Patek Philippe markalı saat, 12 Haziran’da Christie’s New York’ta yeni sahibini arayacak. İtalyan mücevher evi Hausmann & Co. imzasını da taşıyan nadir model için 200 bin ila 400 bin dolar bir satış bedeli tahmin ediliyor.

Öte yandan Sotheby’s’in 25 Haziran’daki müzayedesinde ise İngiliz şair John Keats’in tüberküloz hastalığından ötürü tedavi gördüğü esnada kaleme aldığı mektuplar satılacak.

Şairin 1819-1820 yıllarında nişanlısı Fanny Brawne’a yazdığı sekiz adet mektubun 1,5 milyon ila 2,5 milyon dolar tahminî fiyata yeni sahibinin olması bekleniyor.

