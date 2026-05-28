İzmir'de antik çağ parşömenini geleneksek yöntemlere üreten İsmail Araç, 93 yaşında hayatını kaybetti. UNESCO "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesinde yer alan Araç, yıllar önce "Ben ölürsem bu sanat biter" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, antik çağın en önemli kültürel miraslarından biri olan parşömen üretimini geleneksel yöntemlerle sürdüren dünyadaki son temsilcilerden, UNESCO "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına sahip karatabak İsmail Araç, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ömrünü asırlık zanaatın yaşatılmasına adayan İsmail Usta, düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenleri ve ilçe halkı tarafından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

"Ben ölürsem bu sanat biter" demişti! 2 bin yıllık miras öksüz kaldı: Son temsilcisi 93 yaşında hayatını kaybetti

ANTİK PARŞÖMENİN SON USTASIYDI

Bergama'da 1933 yılında dünyaya gelen İsmail Araç, 1953'te Tabakçılar Köprüsü altında adım attığı dericilik mesleğini aralıksız 71 yıl boyunca büyük bir sadakatle sürdürdü. Antik Bergama Krallığı döneminde M.Ö. 2. yüzyılda geliştirilen parşömen üretimini hiçbir kimyasal madde kullanmadan, tamamen geleneksel ve el emeğine dayalı yöntemlerle yapan dünyadaki nadir ustalardan biri olan Araç, ilçenin en önemli simge isimlerinden biri haline gelmişti. Ağır fiziksel güç gerektiren mesleğinde oğlak ve keçi derilerini "kavlato" adı verilen geleneksel bıçaklarla işleyen İsmail Usta, titiz işçiliğiyle yerli ve yabancı pek çok araştırmacının ve akademisyenin de odak noktası olmuştu.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

Geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması ve dünyaya tanıtılması noktasında büyük emekleri bulunan İsmail Araç, kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası pek çok üst düzey unvan ve ödüle layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2017 yılında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ilan edilen asırlık usta, 2021 yılında ise UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanı ile tescillendi.

ERDOĞAN DA ÖDÜLLENDİRMİŞTİ

Geleneksel sanatlara sunduğu eşsiz katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bizzat ödüllendirilen Araç, hem devlet protokolünün hem de uluslararası kültür çevrelerinin takdirini kazanarak Bergama'nın adını dünyaya duyurdu.

"BEN ÖLÜRSEM BİTER"

Geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda "Ben ölürsem bu sanat biter" diyerek zanaatın geleceğine dair endişesini dile getiren İsmail Araç, ömrünün son döneminde en büyük hayalini gerçekleştirerek bu kadim kültürü geleceğe miras bırakmayı başardı.

Yetiştirdiği kadın çırakları Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş Pavlis'e düzenlenen geleneksel "peştemal kuşatma" töreniyle ustalık icazeti veren Araç, parşömen sanatının nesiller boyu yaşaması için gerekli köprüyü kurduktan sonra hayata gözlerini yumdu.

